Entrevista con Coro, héroe de la salvación del Espanyol en 2006: "Jugamos 10 minutos llorando, nos veíamos en Segunda"

Quienes estuvieron en Montjuïc aquella noche jamás olvidarán lo vivido. El Espanyol se encaminaba hacia Segunda con un 0-0 inamovible ante la Real, que no se jugaba nada, y el gol de Bodipo que salvaba al Alavés. El futuro del club estaba en juego cuando Ferran Corominas irrumpió en el minuto 91 para causar el éxtasis de todos los pericos. El 13 de mayo de 2006 quedará siempre para el recuerdo. Diecinueve años después, toca una cita similar en Cornellà y el exjugador del Espanyol (Banyoles, 42 años) apuesta por una salvación con menos sufrimiento.

Estuvo siete temporadas en el Espanyol (2004-11) y después pasó por Osasuna, Girona, Elche, Mallorca, aventuras en Chipre, India... ¿Cómo lleva la vida lejos del fútbol profesional?

Yo tengo la carrera de Psicología, pero hice también cursos de Economía. Además de mis inversiones, ahora juego también en la Kings League. Esta semana disputo la final en Italia con el Ultimate Móstoles del DJ Mariio. Es divertido, me lo paso bien. Tuve una carrera larga, ahora mato el gusanillo con la Kings. Me habría gustado jugar toda la vida, pero eso no es posible. También tengo el curso de director deportivo y de entrenador, pero ya sabe que lo que más me gusta es jugar y voy tirando con esto.

Coro, con De la Bella a la derecha, trata de arrebatar un balón a un rival en un partido de la Kings League con el Ultimate Móstoles. / EP

"Cuando veo las imágenes aún me emociono. Me veo allí pálido, desencajado, con un peinado que tela. Empecé a correr por la pista, cogí una silla, la tire al aire, me abrazaron todos... Una locura" Ferran Corominas — Exjugador del Espanyol

Han pasado 19 años de su mítico gol contra la Real en Montjuïc. Un mes después de conquistar la Copa en el Bernabéu, el equipo estuvo a punto de irse a Segunda. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza al rememorar aquel partido?

Ya son años, madre de Dios. Nos jugábamos mucho, había tensión, pero yo estaba tranquilo. Dependíamos de nosotros y creía que lo íbamos a sacar bien, sin apuros. Me equivoqué. Todo se fue complicando durante el partido. Tuvimos muchas ocasiones, tres palos... Era un partido para ganar 3-0 tranquilamente, pero no había manera. Luego marcó el Alavés faltando 10 minutos y se hizo el silencio.

Coro dispara en el partido contra la Real de 2006. / IGNASI PAREDES

Ahí empezó el drama absoluto.

Nunca olvidaré cómo el estadio completo se quedó mudo. Aquello ya no eran nervios. Esa fase fue terrible, recuerdo a varios jugadores llorando que ya no podían ni aguantar, se nos venía todo encima. Jugamos 10 minutos entre lágrimas, nos veíamos en Segunda. Nadie se esperaba aquello al principio de la noche. Teníamos la sensación de que podíamos estar tres días jugando y no entraría el balón. Por suerte, llegó el momento. El gol.

"Los pericos me siguen recordando aquel día. Bajar a Segunda con todo el proyecto del estadio en marcha era un palo tremendo. El futuro dependía de aquello"

¿Recuerda exactamente la jugada?

Claro. Fue una acción a la desesperada. Jarque colgó el balón desde nuestro campo, saltaron varios jugadores para peinarla y la tocó Pandiani. Luego la desvió un defensa y yo fui a la segunda jugada, en la caída en la diagonal. Pude controlarla y chuté rápido. No fue el mejor tiro de mi vida, pero mira, cuando no le das perfecto entra. Y luego la locura. Cuando veo las imágenes aún me emociono. Se me ponen los pelos de punta. Me veo allí pálido, desencajado, con un peinado que tela [sonríe]. Empecé a correr por la pista, cogí una silla, la tiré al aire, me abrazaron todos... De locos.

Coro celebra la permanencia con Pandiani tras su gol en la inolvidable noche del 13 de mayo de 2006. / JOAN CORTADELLAS / EPC

Hizo felices a miles de pericos. ¿Aún se lo dicen por la calle?

Sí, la gente del Espanyol que me reconoce me lo dice. Me siguen recordando que estaban en el estadio aquella noche y cómo lo vivieron. Son cosas para toda la vida. Bajar a Segunda con todo el proyecto del estadio en marcha era un palo tremendo. El futuro dependía de aquello. Fue un 'menos mal, el sufrimiento ha acabado', una liberación total. No fue como el gol que metí en la final de la Copa del Rey, aquello fueron todo alegrías, era un título. También marqué en la ida y la vuelta de las semifinales de la UEFA, pero nadie se acuerda.

"Hay que salir a fuego este sábado, agresivos desde el inicio y generar muchas ocasiones, como hicimos nosotros. Seguro que saldrá bien"

El contexto de ahora es muy similar. El Espanyol depende de sí mismo en casa ante un rival que ya no se juega nada.

Es todo muy parecido. Las Palmas, además, ya está descendido. Puede ser peligroso porque no tienen presión y cuentan con jugadores de calidad. Y algunos acabarán contrato y querrán dar una buena imagen. No puedes fiarte del rival. Yo recuerdo que decíamos ‘a esta gente de la Real qué les pasa, que van como motos’. No nos regalaron nada. Dominamos siempre, pero ellos fueron a por todas. No parecía que no se jugaran nada.

Coro, en un entrenamiento junto a Tamudo en 2009. / IGNASI PAREDES

Desde su experiencia, ¿qué recomendaría a los jugadores del Espanyol para el choque del sábado?

El Espanyol tiene que pasar por encima. Hay que salir a fuego, agresivos desde el inicio y generar muchas ocasiones, como hicimos nosotros. Yo los he visto con muy buen nivel en la segunda vuelta, con una implicación máxima y buenas incorporaciones. Manolo transmite ese espíritu de lucha, agresividad y entusiasmo. Eso nunca falta. El acierto ya es otra cosa, a veces se tiene, a veces no.

"El Espanyol es de Primera, pero no hay que llegar al minuto 91 con todo por resolver. No hace falta sufrir tanto. Se pasa fatal"

¿Teme que si marca pronto el Leganés se dispare el nerviosismo?

Hay que tener confianza. Seguro que va bien el sábado. Es verdad que si se adelanta el Leganés pronto pueden entrar los nervios porque el jugador se entera de todo. Aunque estés sobre el césped en tu partido sabes perfectamente lo que pasa en el otro, como nos ocurrió a nosotros con el Alavés y aquel silencio. A ver si nos ponemos por delante en la primera parte, encarrilamos el partido y todo es más fácil. El Espanyol es de Primera, pero no hay que llegar al minuto 91 con todo por resolver. No hace falta sufrir tanto. Se pasa fatal.