Hablan los abonados del Barça tras dos años de exilio: "Este año me he arrepentido de no haber ido a Montjuïc"

La etapa azulgrana de Montjuïc llega a su fin. La intención de la directiva del Barça es regresar al Spotify Camp Nou a mediados del próximo mes de septiembre para comenzar la próxima Champions, aunque antes tendrá que solicitar formalmente a LaLiga -algo que todavía no se ha producido- disputar las primeras jornadas de curso 25-26 como visitante. Tras casi dos años jugando en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en la cima de la montaña barcelonesa, los aficionados valoran ahora cómo ha sido la experiencia. A estos cinco abonados les motivaban y preocupaban aspectos distintos del estadio provisional que compartieron en junio de 2023 con EL PERIÓDICO, y ahora repasan cómo han sido estas dos temporadas fuera de casa.

Antonia Carbonell y su nieto Luca. / Antonia Carbonell

Antonia Carbonell (70 años)

Antonia acaba de recibir la medalla de honor tras cumplir 50 años de socia, pero en estos dos últimos años no ha podido ver en directo a su equipo del alma. "No he ido principalmente porque me he mudado a Sabadell y llegar era una odisea. El tren nunca te puedes fiar de si te dejará tirada, y en coche no había casi sitio para aparcar", asegura. "Este año me he arrepentido de no haber ido a Montjuïc, pero el año pasado no, la verdad. Este año me ha dado pena no vivir ciertos momentos allí, pero en la tele se ve muy bien también", asegura Antonia que está deseando que su equipo vuelva a jugar en el Camp Nou. "Allí sí podré bajar en coche y aparcar. Además, me hace ilusión llevar a mi nieto de dos años que le acabamos de hacer socio del Barça", asegura. "Iremos tres generaciones de culés a ver el nuevo campo", asegura.

Luca es pequeño, pero aplaude como loco cuando sale Lamine Yamal en la tele. "Tengo ganas de mostrarle lo que es el Barça y que viva lo que es estar en el Camp Nou. Pero aún tengo dudas de que en septiembre empecemos allí la temporada. Estuve hace poco para la entrega de la medalla y lo vi muy retrasado", explica con un deje de decepción en la voz. Estos dos años que no ha ido al campo, Antonia ha optado por viajar. "Estuve en Bilbao para la final de las chicas. Y este año queríamos ir a Lisboa [para la final de la Champions del próximo sábado ante el Arsenal], pero los precios eran prohibitivos solo el billete de avión eran 500 euros", reconoce. "Pero no pasa nada, a mi madre, que este año cumplirá 100 años, le encanta seguir el femenino, así que lo estoy siguiendo todo desde casa en la tele", zanja.

Edu Boada (capucha blanca) en Montjuïc con sus amigos antes de un partido del Barça. / Edu Boada

Edu Boada (29 años)

Edu Boada recibió con romanticismo la idea de pasar una temporada en Montjuïc. A pesar de ser abonado desde el 2015 y vecino del Camp Nou, la idea de mudarse temporalmente no le desagradaba del todo. "Estoy muy contento de haber subido a Montjuïc, aunque tengo ganas de volver al Camp Nou. Era lo que tocaba en ese momento, y cuando hacía buen tiempo subir a Montjuïc con esas vistas era impagable", explica contento. A pesar de haberlo tomado con ilusión, Edu afirma haberse sentido algo decepcionado con la afición. "Me hubiera gustado que respondieran más. Se les ofreció a todos los socios, no solo a los abonados y al final hemos sido solo 15.000. Parecía un acto heroico y al final solo estábamos yendo a ver a nuestro equipo en nuestra propia ciudad y en el mismo sitio al que acabamos yendo a ver conciertos, etc.", afirma.

Sin embargo, no se arrepiente de haber sido fiel a su equipo a las duras y a las maduras. "Estoy contento de haber ido. Era lo que había que hacer y sé que lo recordaré junto con los amigos con los que he estado viniendo. Han sido dos años especiales y aunque no lo echaré de menos, a este exilio le pongo buena nota", añade. Edu anhela la inauguración del nuevo Camp Nou como nadie, pues además vive a tan solo una calle del estadio. Como muchos otros aficionados, Edu lamenta que estas temporadas hayan estado tan marcadas por los turistas. "Se ha hecho raro, había demasiados turistas. El precio no ha ayudado tampoco y ha hecho que sea un año muy complicado en el ámbito social del club a pesar de que futbolísticamente haya sido muy loco", asegura. "De estas temporadas me voy a quedar siempre con el recuerdo del clásico o con el de la Copa contra el Atlético de Madrid o cualquiera de los golazos de Lamine. En Montjuïc se ha plantado la semilla del Barça que vendrá en el futuro", sentencia.

Joan Solé viendo un partido del Barça en su penya. / Joan Solé.

Joan Solé (35 años)

Hasta la mudanza a Montjuïc, Joan Solé no se había perdido un solo partido del Barça en casa. El cambio de sede, aunque provisional, no motivaba nada a Joan y en su día dijo que no subiría al campo. "El primer año, renuncié al abono en Montjuïc para poder hacer algún desplazamiento, ¡y los hice! Visité el Bernabéu, Montilivi y San Mamés para ver la final de Champions del femenino. Sin embargo, también fui a algunos partidos de Liga y Champions, porque para alguien que siempre iba al Camp Nou era inevitable no acabar yendo, aunque el ambiente frío y distante no tenía nada que ver", asegura. Mientras tanto, los partidos que el Barça jugaba en casa los veía en su peña, la Blaugrana de les Corts, y la de Sant Antoni.

En la segunda temporada, en cambio, Joan cambió de opinión y recuperó su abono. "Me apunté a la Grada d'Animació, lo que me permitía sentirme más cerca de los jugadores y partícipe de lo que pasaba en el campo", explica Joan, que se ha mostrado crítico con la gestión del club. "Si algo ha dejado claro esta temporada es que este modelo de fútbol moderno, basado en priorizar las entradas a precios prohibitivos y dirigidas al turismo, se está consolidando. Con la vuelta al Camp Nou nos jugamos tener un estadio o un teatro: uno al servicio de los que viven el fútbol como un show, o de los que lo viven como una pasión. Para los que vivimos el Barça como nos enseñaron nuestros padres y abuelos espero que la cultura de grada se imponga a la cultura del fútbol moderno", sentencia.

Pol Alonso en un partido de este año jugado fuera de casa. / Pol Alonso

Pol Alonso (23 años)

Pol decidió no ocupar un asiento en Montjuïc el año pasado. La accesibilidad, los precios y el detalle de que fuera casa del Espanyol no entusiasmaban demasiado a este joven culé. Dos años más tarde, se ratifica con lo dicho. "Este año no he pisado Montjuïc", afirma tajante. La primera temporada 23-24, acudió un par de veces, y a pesar de que "la experiencia no fue mala del todo", no fue suficientemente buena como para plantearse cambiar de opinión.

"No me arrepiento para nada de la decisión que tomé en su día y lo volvería a repetir. Eso sí, en casa tenemos unas ganas tremendas de volver al Camp Nou, a nuestro templo", afirma el aficionado. "No hay nada como nuestro estadio y creo que todos los culés estamos deseando regresar porque el ambiente que se vive allí es especial e incomparable", sentencia.