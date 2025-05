Víctor Valdés deja el Ávila tras solo cuatro partidos

Tenía contrato hasta junio de 2026, pero la experiencia como entrenador de Víctor Valdés ha sido fugaz en el Real Ávila. Apenas ha durado cuatro partidos. Y después de caer eliminado en el play-off de ascenso a Primera RFEF, el exportero del Barça ha comunicado su renuncia voluntaria al cargo. En un escueto comunicado, el Ávila ha informado de que el entrenador ha trasladado “mediante una carta al club su deseo de no continuar” en el club.

Visto y no visto. Caía el domingo eliminado en el play-off ante el Cacereño (2-0), lo que abría la puerta de salida para Valdés, quien ha decidido no seguir más en su trabajo. Apenas quedaban cinco segundos para que terminara el tiempo añadido cuando llegó el gol de Carrillo que llevaba el encuentro a la prórroga donde el Ávila, con un jugador menos por la expulsión de Babu (m. 37), no pudo resistir. Se quedaba en la orilla porque su triunfo en casa (2-0) no le servía ya que pasaba quien mejor acabó -en este caso el conjunto extremeño- en la liga regular.

Cuatro partidos: dos victorias, dos empates

Valdés tampoco ha resistido. Ha durado menos de un mes en Ávila, donde fue presentado el paso 24 de abril. Debutó con triunfo ante el Compostela (2-1), perdió en la última jornada de Liga frente al Pontevedra (3-2), mientras que en el doble, y decisivo, duelo contra el Cacereño (victoria por 2-0 en casa y derrota también por 2-0, pero fuera) ha precipitado al decisión del técnico.

"No puedo pedirles más a mis jugadores, que han estado con 10 minutos mucho tiempo. Hemos estado a cinco segundos de pasar la eliminatoria", había reconocido Valdés instantes después de ser eliminado por el Cacereño. "Se lo he dicho a los jugadores. No puedo pedir más, costaba no emocionarse con ellos. No puedo pedir más porque se ha visto en tres semanas que llevamos juntos la transformación que ha tenido el equipo", había dicho el ya exentrenador del Real Ávila.

"Yo soy una persona que le gusta plantear cosas a corto plazo", había revelado Valdés horas antes de enviar esa carta en la que comunicaba su decisión de irse. "He tomado muchas decisiones en mi carrera profesional como jugador con ese ímpetu personal y en ese sentido me doy un poco más de pausa y calma para meditar las cosas", había dicho.

Terminó la pausa. Y acabó la calma. Valdés ha renunciado a seguir en el Ávila.