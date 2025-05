La remodelación del Barça que viene: "Sé lo que quiero, hay que mejorar"

El confeti dominaba el césped de Montjuïc, mientras Hansi Flick, el técnico que ha obrado la prodigiosa mutación del Barça, jugueteaba con su nieto, despreocupado como estaba tras la inocua derrota con el Villarreal.

Y en el palco del estadio olímpico Deco y Bojan se lo miraban complacido. Son las tres personas que han guiado (uno desde el banquillo; los otros dos desde el despacho) la metamorfosis de un equipo que ha dominado de tal manera en España que ni el Madrid de Mbappé ha podido ganarle un partido.

Son esas tres personas las que llevan meses diseñando en silencio la remodelación de la plantilla con el objetivo de reforzar las áreas. Es el Barça que viene. El Barça que debe defender su triple corona doméstica (Liga, Copa del Rey y Supercopa), con la obligación añadida de optar a la Champions, un título que se resiste desde hace 10 años. Ni a la final han llegado los azulgranas desde Berlín-2015.

El Barça de Flick se va de Montjuïc celebrando su hegemonía en España / JORDI COTRINA

Hace un año, cuando llegó a Barcelona desde Alemania, procediendo desde el paro, Flick no pidió nada. Se adaptó a lo que había y lo potenció hasta hacerlo tricampeón en España. Ahora, en cambio, el técnico, que renovará en los próximos días hasta 2027, sí puede pedir lo que considera imprescindible para darle otro nivel su Barça.

Lewandowski y Lamine Yamal ondean las banderas del Barça y de Catalunya en Montjuïc festejando la Liga.. / Jordi Cotrina

"Sé lo que quiero para reforzar la plantilla", reconoció Flick, asumiendo que es el momento de ejecutar todo lo que ha diseñado junto a Deco y Bojan. Sabe el alemán lo que necesita para elevar, aún más, el nivel del Barça que ha rozado la perfeccción, excepto aquel palo de la portería de Sommer en el duelo con el Inter, unido a la desatención defensiva en el gol de Acerbi que provocó la prórroga.

Pendiente del 'fari play' salarial

Sabe lo que necesita para que su plantilla entre en una nueva dimensión. Pero no dio ningún nombre el alemán. Tampoco abordó ninguna posición en concreto, pero Flick, que no pidió nada en especial cuando llegó hace un año, adaptándose a lo que tenía, tiene que potenciar las áreas. "No solo los jugadores tienen que mejorar sino también el cuerpo técnico", advirtió el entrenador.

Hay margen de mejora tanto en el área propia -el debate sobre el inquilino en la portería está más abierto que nunca- como en la rival donde la llegada de un ‘nueve’ teniendo en cuenta que Lewandowski, pese a su extraordinaria temporada (40 goles en 51 partidos), se encamina hacia los 37 años. Los cumple el próximo 21 de agosto.

Falta saber si el Barça afrontará una gran venta este verano que le permita tener más recursos económico. Araujo, uno de los capitanes, que ha pasado de ser intocable en el eje de la defensa a vivir en el banquillo a la sombra de Pau Cubarsí e Iñigo Martínez, encaja de manera perfecta en ese perfil. Tiene mercado, su coste fue ínfimo (el club pagó 1.7 millones de euros al Boston River uruguayo en 2018) y el beneficio del traspaso sería muy elevado.

Eso aliviaría a Laporta, convencido como está el presidente de que llegará a la fórmula del 1: 1 en el ‘fair play’ salarial. Bajo esa incertidumbre le ha tocado trabajar a Deco y Bojan en todos los mercados. No será una excepción este veraniego en el que deben retocar una plantilla que ha sido hegemónica en España, pero no pudo triunfar en Europa, aunque se quedó en la orilla.

"La temporada que viene quizás tenemos que trabajar aún más duro para lograr títulos", admitió Flick, consciente de que el nivel de exigencia y, por lo tanto, de dificultad aumentará en la defensa de esa triple corona.

Renovar a Lamine, Raphinha, TEK y De Jong

El primer objetivo es asegurar la continuidad de Lamine Yamal, quien debería sellar su renovación, ya negociada, el próximo 13 de julio coincidiendo con su mayoría de edad. Ese día cumple 18 años y el Barça, como ya hizo en el pasado mercado invernal, necesita tener su firma en un papel para impulsar el proyecto.

Deco también tiene abiertas tres carpetas más: renovar a De Jong, que acaba contrato en 2026, Raphinha, que termina en 2027, y Szczesny, a quien le ha ofrecido seguir en Barcelona dos años más. Pero el meta polaco ha pedido unos días para valorar junto a su familia esa propuesta que ha recibido del club.

"Quizá tengo que ser más calmado durante los 90 minutos. No es fácil. Tengo que aprender" Hansi Flick — Técnico del Barça

Primero, mantener lo que hay en el vestuario; luego, mirar fuera. "Siempre hay cosas que se pueden mejorar", reconoció el técnico alemán, quien aprovechará esta próxima semana para reunirse con Deco y Bojan con el objetivo de plasmar con decisiones todo lo que han pensado.

Y se puso Flick el primero de la lista colocándose deberes para el nuevo curso. "Quizá tengo que ser más calmado durante los 90 minutos. No es fácil. Tengo que aprender. Eso y muchas otras cosas más, hablar con los árbitros también. Y estar más tranquilo como digo", reconoció el alemán.

"Esto es una responsabilidad de cara al año que viene. Acabamos de empezar este viaje y es muy importante mejorar en la próxima temporada muchas cosas. Sé que tenemos potencial", añadió recordando la misiva que le entregó Laporta el verano pasado cuando le recordaba que lo importante "no es solo ganar sino cómo jugamos a fútbol con este estilo tan fantástico de ver".

El poder de La Masia

El primer viaje con Flick ha sido divertido y, al mismo tiempo, excitante, además de provechoso. Se ha potenciado la cantera hasta transformarla en el eje del Barça, con Pau Cubarsí como líder de la defensa y Lamine Yamal como la bandera de una nueva y exitosa generación, pero La Masia no puede resolver todas las deficiencias detectadas en estos meses de adictiva aventura. "Si ves a Cubarsí, con solo 18 años, no es fácil, eh...", dijo el técnico azulgrana.

Fermín intenta sujetar a Lamine Yamal después de que este marque el 1-1 del Barça al Villarreal en Montjuïc. / Jordi Cotrina

"Estoy viendo al equipo en el nivel que quiero, pero sé que hay que mejorar algunas cosas. Aunque, al fin y al cabo, ha sido una temporada fantástica", recalcó el alemán, consciente de que tiene que encontrar nuevas piezas para revitalizar a su Barça. Tiene que ser una remodelación quirúrgica y precisa.