Lío en el Atlético: Correa se despide y el club le recuerda que tiene contrato en vigor

La penúltima jornada de Liga, disputada este domingo, fue propicia para las despedidas. La mitad de los equipos de Primera jugaron su último partido en casa de la temporada y muchos jugadores y entrenadores aprovecharon para decir adiós a su afición. Uno de ellos fue Ángel Correa, quien tras el Atlético 4 - Betis 1 dio una vuelta de honor al Metropolitano y se dio a sí mismo un pequeño homenaje, tras una década vistiendo la camiseta rojiblanca.

Hasta aquí todo normal, siendo vox populi que el argentino tiene una oferta del Tigres mexicano. El problema ha llegado este lunes, cuando el Atlético ha publicado un inusual comunicado oficial en el que advierte, ya a modo de título de la nota, que "Ángel Correa tiene contrato en vigor hasta 2026".

Correa celebra su gol contra el Betis. / AFP7 vía Europa Press

El comunicado del Atlético

"Ningún club se ha puesto en contacto con nuestra entidad para iniciar negociaciones para un posible traspaso de nuestro delantero, ni su representante nos ha trasladado ninguna oferta por el internacional argentino", explica el club rojiblanco "ante las dudas generadas al final del encuentro que ayer disputamos".

Aunque las "dudas", sobre todo, las propició Correa en una publicación en su cuenta de Instagram por la noche: "Hoy viví mi último partido en casa con esta camiseta que tanto amo. No fue un día, fue un cúmulo de recuerdos, emociones y gratitud. Gracias al club, a mis compañeros a esta afición increíble que siempre me hizo sentir uno más. Me llevo cada aplauso, cada ovación y cada momento en el corazón. Siempre estaré agradecido por todo lo que viví en el Atleti. ¡Gracias por tanto!".

¿Se marcha Correa?

Entonces, ¿Correa se va del Atlético o no? Lo más probable es que así sea, solo que el club rojiblanco no está conforme con las formas que ha utilizado el jugador argentino de anunciar su adiós antes de establecer una negociación formal para propiciar su salida. Y no hay que olvidar que en varios mercados anteriores, Correa estuvo en la rampa de salida, a punto de ser traspasado, y siempre se acabó quedando.

De entrada, Simeone cuenta con Correa durante el Mundial de Clubs que el Atlético disputa en los meses de junio y julio. Continúa siendo un revulsivo útil, como demostró este mismo domingo, marcando en el descuento el cuarto gol de los colchoneros ante el Betis. A partir de ahí, habrá que ver lo que sucede: traspaso definitivo (se habla unos de 7 millones de euros) o nuevo amago de salida.