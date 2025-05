Lineker abandonará la BBC al finalizar la temporada tras divulgar un vídeo de tinte antisemita

La cadena pública británica BBC anunció este lunes la salida del exfutbolista Gary Lineker, hasta el momento su presentador mejor pagado, cuando finalice la temporada, por lo que no comentará, como estaba previsto, el Mundial de fútbol de 2026 en Estados Unidos. El popular rostro de 'Match of the Day', programa de resúmenes de los partidos de la Premier, se despide después de publicar un vídeo considerado antisemita en Instagram. El exjugador del Barça ha pedido disculpas por ello.

"Gary Lineker dejará su puesto de presentador tras la conclusión de 'Match of the Day' de la temporada 2024/25", señaló en un comunicado la emisora, mientras que Lineker señaló en una nota propia que "dar un paso atrás ahora" es "una acción responsable".

Lineker, que comenzó a colaborar con la BBC en 1995, poco después de retirarse de los terrenos de juego, ha protagonizado en los últimos años sonadas polémicas por su tendencia a opinar de asuntos políticos que le impactaban, la última de ellas la pasada semana, cuando compartió en su perfil de Instagram una publicación con tintes antisemitas que posteriormente eliminó.

Lineker, de 64 años, hará su última aparición en el principal programa de fútbol de la BBC el domingo, coincidiendo con la última jornada de la liga inglesa. Siempre se ha mostrado horrorizado por la campaña militar de Israel en territorio palestino, que ha causado miles de muertos de inocentes, como antes verbalizó duras críticas al Gobierno británico por el trato que consideraba inhumano a inmigrantes.

Disculpas del presentador

En un comunicado emitido al mediodía, el exdelantero del Barça confirmó su marcha a raíz de la polvareda levantada por el post en redes sociales: "El fútbol ha sido fundamental en mi vida desde que tengo memoria, tanto en la cancha como en el estudio. Me importa mucho el fútbol y el trabajo que he realizado con la BBC durante tantos años. Como ya he dicho, jamás republicaría conscientemente nada antisemita; va en contra de todo lo que defiendo. Sin embargo, reconozco el error y el malestar que causé, y reitero mi profundo pesar. Dar un paso atrás ahora me parece la acción responsable".

Cliché de la Alemania nazi

Lineker aceptó dejar la BBC definitivamente después de 26 años tras reunirse con los máximos responsables de la corporación la semana pasada. En el vídeo polémico se criticaba el sionismo e incluía la ilustración de una rata.

Una rata es un cliché antisemita utilizado en la Alemania nazi para caracterizar a los judíos como alimañas. Lineker declaró en un comunicado que "nunca compartiría nada antisemita a sabiendas" y que había eliminado la publicación "en cuanto me enteré del problema".

Gary Lineker, en una imagen reciente. / EP

El director general de la BBC, Tim Davie, había recibido peticiones durante toda la semana para que despidiera a Lineker, quien ingresó 1,4 millones de libras de la BBC el año pasado (alrededor de 1,6 millones de euros). Más de 10.000 personas firmaron una petición, patrocinada por la Campaña contra el Antisemitismo, que instaba a la BBC a "destituir inmediatamente a Gary Lineker".

"La reputación de la BBC es de todos, y cuando alguien comete un error, nos cuesta caro", declaró Davie al ser preguntado sobre el incidente. "Creo que es absolutamente necesario que las personas sean un ejemplo de los valores de la BBC y sigan nuestra política en redes sociales. Así de simple".

Lineker ya tenía previsto dejar su puesto en Match of the Day al final de la temporada, pero se esperaba que presentara la cobertura de la FA Cup 2025-26 y del Mundial el próximo verano. Ya no será así.