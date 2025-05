Nada fue un error, por Lluís Carrasco

¡Qué cosas!

Fue justamente en 2003, año de la primera presidencia de Joan Laporta, cuando Coti, cantautor argentino, lanzó el tema "Nada fue un error", canción que dio la vuelta al mundo, primero con Calamaro en una segunda voz, y más tarde con Julieta Venegas y una joven Paulina Rubio, rompiéndolo.

La canción comienza, como saben ustedes, con el mítico: "Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú, y tú, lo dejaste pasar...", ¿Y a quién se dejó pasar o qué pasó exactamente? Pues que, tras la presentación del tema, irrumpió con la fuerza de un ciclón, un jovencísimo Leo Messi llamado a liarla parda y a cambiar la historia blaugrana. Ya saben que, a un servidor, la historia se le antoja cíclica, y si bien es cierto que Laporta, como bien reconoció a Anaïs Martí en una reciente entrevista, es un tipo con flor y suerte contrastada, no es menos cierto que todo cuanto le rodea tiene cierto halo de éxito misterioso y paranormal. La canción, hoy, ya en un segundo mandato, ya no es "Nada fue un error", no, hoy podríamos buscar un tema más de piel, más cercano y mucho más de país... Y también coincidiendo con otro año de victoria laportista (2021), descubrimos que uno de los himnos indiscutibles de Joan Dausà, "Ho tenim tot" (Lo tenemos todo) es coincidente en tiempo, fondo y forma con el último triunfo del presidente actual...

Esperanzador y cierto

Y volvemos a preguntarnos: ¿Tot? ¿Què tenim exactament? Y uno reconoce inmediatamente que tener, lo que se dice tener, no teníamos en 2021 un duro, no íbamos sobrados de proyecto, las secciones deambulaban y el estadio se caía a trozos... Hoy, no estando categóricamente muchísimo mejor, el título de la canción de Dausà se nos antoja esperanzador y cierto, hay nueva figura, equipo, proyecto y una obra que avanza, y si miramos hacia adelante, a uno le da la sensación de que, ciertamente, "Ho tenim tot" para salir de la actual situación. Ahora, confiemos, otro título de ese álbum es "Tot anirà bé" (Todo irá bien). Que así sea...