"El viaje acaba de empezar", anuncia Flick tras celebrar el Barça su triplete

El Museo del fútbol contemporáneo cierra sus puertas en la montaña olímpica paseando su dominio con tres títulos que tienen un valor que va más allá de lo puramente deportivo. No hubo ni discursos. No habló el hombre que cambió a un club, tal si fuera el Cruyff de 1988, inyectando una vitalidad y mentalidad a unos jugadores deprimidos.

No habló Flick, ni tampoco Ter Stegen, el capitán. Ninguno dirigiéndose a sus aficionados. El fútbol, mágico y artístico, a pesar de la derrota con el Villarreal, habla por todos ellos. Con el alemán jugando a fútbol con su nieto en un césped repleto de familiares y amigos que disfrutaban más cerca que nadie el adiós a Montjuïc.

"El viaje acaba de empezar. Tenemos mucho potencial. Saben todos que nunca nos rendimos, esto forma parte de Barcelona y de Catalunya, claro que sé que es más que un club", dijo el alemán en la sala de prensa de Montjuïc. "Ha sido una temporada fantástica, creo que el partido contra el Atlético en el que perdimos yo le dije a los jugadores. 'Si jugamos a este nivel, todo es posible. Si lo hacemos día a día, lo conseguiremos' Eso me hace sentir realmente orgulloso", admitió Flick.

Dentro de unos meses, si las grúas de Limak van a la velocidad esperada, se abrirá, de nuevo, en el nuevo Camp Nou, aunque solo sea al 60% de su aforo. Y con el museo van los artistas que marcan tendencias en este juego, simbolizados en la figura de Lamine Yamal capaz de dibujar un par de lienzos maravillosos que dejan anonadados a cualquier espectador. Son ellos, todos (niños, veteranos y maduros), hijos del destierro de Montjuïc.

La felicidad en la montaña

Ha vivido el Barça de Flick de prestado en una colina. Al inicio parecía un tormento; ahora es un simple y agradable paseo desde el centro de la ciudad, transformadas miles y miles de personas en una pacífica y festiva peregrinación hacia el templo del Barça de Flick.

Lewandowski exhibe la Liga en Montjuïc junto al resto de la plantilla azulgrana. / Jordi Cotrina

Y allí pasan cosas que resultan, a veces, irreales, salidas de un cuento, de una imaginación infinita. Pero no. No es así. Son tan reales que Lamine se ha inventado un gol que ya le pertenece para siempre. Y eso que solo tiene 17 años. "¡Visca el Barça, Visca Catalunya!", gritó en un más que correcto catalán Flick ante las cámaras de Barça One. Lo tenía preparado para el discurso desde la hierba. Y como no hubo, pues lo dijo en la tele.

Los jugadores del Barça levantan el trofeo de la Liga, que entregó Rafael Louzán, el presidente de la Federación, a Ter Stegen tras el Barça-Villarreal en Montjuïc. / Jordi Cotrina

No es ni mayor de edad. ¿Similar al patentado por Messi? Pues sí. Similar, pero distinto. Igual su zurda traza una parabólica trayectoria aérea -¡qué se lo pregunten, por favor, a Joan García, el meta del Espanyol!- o viaja ufana y orgullosa a media altura para desgracia de Junior, el portero del Villarreal. Es el ‘gol Lamine’. Cierre los ojos y ya sabe cómo es. Y cómo será.

También se sabe que cada vez que viene el Villarreal a Montjuïc se lleva un triunfo. En enero de 2024 provocó un terremoto (3-5) que desató la inesperada salida, y por voluntad propia, de Xavi, aunque, al final, terminó la temporada. Ahora, mayo de 2025, otra derrota (2-3), pero intrascendente porque el partido era, en realidad, lo de menos.

La excusa para vivir lo que, tal vez, sea la última fiesta en la montaña, testigo de un curso mágico en el que ha explotado el fenómeno Lamine, al tiempo que otro adolescente, Pau Cubarsí, se ha adueñado de la defensa como si llevara toda la vida moviéndose sobre la cornisa.

Lamine Yamal festeja el gol como lo suele hacer Fermín, que anotó el 2-1 del Barça al Villarreal en Montjuïc. / Jordi Cotrina

"Es algo impresionante lo que han hecho estos jugadores", reconoció un alegre Flick, a pesar de la caída con el Villarreal rompiendo la racha de 18 jornadas consecutiva sin perder. Desde el pasado 21 de marzo cuando ganó el Atlético (1-2). “Para mí que soy alemán me impresionó mucho la rúa del otro día por la ciudad. Y lo más importante es la manera en que hemos ganado estos partidos”, dijo el técnico azulgrana.

"El míster es muy atrevido"

"Cuando llegué aquí y analicé el potencial que había en este equipo" añadió luego Hansi, mientras sus jugadores iban dando, rodeados de confeti, la vuelta al estadio con tres trofeos. El triplete nacional que acredita la hegemonía del Barça en España, desalojando, y de forma brusca, al Madrid de Mbappé, transformado en un simple invitado a la fiesta azulgrana.

Lewandowski y Lamine Yamal ondean las banderas del Barça y de Catalunya en Montjuïc festejando la Liga.. / Jordi Cotrina

"El míster es muy atrevido, ha llevado al equipo a una línea muy alta, incluso yo estando en casa me mareaba un poco. Empezamos con dudas, pero al final se ha demostrado de lo que hemos sido capaces", ha reconocido Ter Stegen, convencido de que este triplete no le hará caer a la plantilla en la autocomplacencia.

"Nunca me habría imaginado pisar esta hierba y si todo va bien pronto lo haré en el Camp Nou. Es un sueño cumplido para mí", confesó Pau Cubarsí, el otro niño. "Es un sueño espectacular, es algo increíble", ha añadido el central que se ha convertido en uno de los grandes ídolos de la afición azulgrana.