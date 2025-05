El mensaje de Manolo para el herido más grave del atropello: "Mucha fuerza, Sergio"

El atropello múltiple vivido horas antes del derbi ha afectado también a la previa del duelo del Espanyol ante Osasuna de ese domingo. Manolo González, el preparador perico, ha querido lanzar un mensaje de ánimo a los heridos en su comparecencia de este sábado. "Queremos, desde el cuerpo técnico, el staff y también desde el club enviar un abrazo y los mejores deseos a Sergio, el chico que está ingresado. Y a todos los afectados del accidente, la recuperación más rápida y que puedan disfrutar de su equipo otra vez. Mucha fuerza", ha apuntado el técnico perico.

El preparador gallego también se ha manifestado sobre la no suspensión del derbi después del atropello. "Es una pregunta difícil. Lo primero es la salud de las personas. He leído cosas y lo único que sé es lo que nos dijo en su momento la policía, a nosotros y al árbitro Soto Grado. Esto es lo que puedo decir. Me falta información, pero lo principal es la salud de las personas, que se recuperen. Lo hemos hablado con los capitanes y les deseamos pronta recuperación", agregó Manolo. El herido más grave, de 41 años, fue operado de urgencia y seguirá sedado al menos hasta el lunes. Está en coma inducido por un coágulo en la cabeza a causa del impacto del turismo. La conductora quedó este sábado en libertad acusada de lesiones por imprudencia y desobediencia.

🎙️ Manolo González: “Desitgem una ràpida recuperació a tots els afectats de l'atropellament de l'altre dia i que aviat puguin estar una altra vegada amb el seu equip”. #RCDE pic.twitter.com/WyLQpL5RTD — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) May 17, 2025

Duelo en Pamplona

Centrado ya en el duelo de este domingo, Manolo espera certificar la permanencia ante Osasuna en Pamplona. Será el tercer match ball tras caer en Leganés y ceder contra el Barça. Si no gana al cuadro navarro (19.00 horas) es probable que todo se decida en la jornada final en Cornellà ante el Las Palmas, aunque también podría salvarse incluso perdiendo si el conjunto canario, ya descendido, es capaz de puntuar este domingo en su estadio ante el Leganés, el equipo que cierra ahora la zona de descenso.

Los blanquiazules acabarán el campeonato ante dos viejos conocidos, dos entrenadores que ocuparon el banquillo perico: Vicente Moreno, que no seguirá el próximo curso en Osasuna, y Diego Martínez, que fracasó en su objetivo de salvar al Las Palmas.

"Dependemos de nosotros"

Este domingo espera una jornada unificada con citas claves en diversos campos. Pero Manolo solo piensa en el partido del Sadar. "No estaremos pendientes de lo que pase en otros partidos. Nos hemos de mirar a nosotros, dependemos de nosotros y haciendo nuestro trabajo estaremos en Primera división el año que viene", insistió el míster gallego, que destacó el trabajo de Vicente Moreno al frente de Osasuna. "Lo conozco de Segunda B y siempre me ha tratado bien. Le deseo lo mejor. Es un buen equipo a balón parado y también en las transiciones, pero si estamos a nuestro nivel podemos ganar en cualquier lado".

Un triunfo culminaría una compleja temporada, en la que se ha vivido un carrusel de emociones. "En la jornada 10 ya querríamos estar salvados, pero hay que tener en cuenta de dónde venimos, de Segunda, y la inversión de cero euros. Hemos hecho muy buena segunda vuelta. Hay que estar tranquilos, muchos equipos se cambiarían por nosotros", concluyó Manolo.