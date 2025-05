Guardiola, tras quedarse sin títulos en el City, algo que no sucedía desde 2017: "Si no marcas, no vas a ganar"

"No marcamos, así que felicidades al Crystal Palace. Si no marcas no vas a ganar.". Más contundente no ha podido ser Pep Guardiola, el técnico del Manchester City, tras perder el único título que podía ganar. Hacía ocho años que no vivía una temporada en blanco en Inglaterra. Fue, justamente, al acabar su primera temporada en Inglaterra. Fue en la 2016-17. Y desde entonces ha logrado 18 títulos dirigiendo al equipo citizen.

Se le ha esfumado al conjunto de Guardiola la FA Cup ante el Crystal Palace después de ser incapaz de equilibrar el tanto de Eze (m. 16). Tuvo hasta 84 minutos (incluyendo los 10 del tiempo añadido), pero no batió a Henderson, que hasta le paró un penalti en la primera mitad a Marmoush. Tuvo la mayor posesión que se ha registrado nunca en una final de la FA Cup (76,7%), según determinó OPTA que mide esta estadística desde 2014.

23 disparos, 0 goles

Pero no le valió de nada. Tampoco haber firmado hasta 23 disparos en los 100 minutos de la final. "Fue muy decepcionante para nosotros. Defienden con un bloque muy bajo y son muy pacientes en su defensa para preparar el contraataque. Nos faltó un poco de calidad extra en el último tercio para culminar nuestras acciones. Tuvimos un penalti y tres o cuatro ocasiones, pero se lo merecieron ellos", confesó Bernardo Silva.

Al ser preguntado porque no lo tiró Haaland, el técnico fue muy escueto en sus declaraciones a la BBC. "No lo sé, no hablé con ellos. Ellos tomaron una decisión. Ellos deciden”, se limitó a comentar Guardiola.

"Para ser justos, Haaland podría haber dado un paso adelante, no estaba seguro de qué dirección tomar. Se la dio a Marmoush y yo sabía hacia dónde iba", confesó luego Henderson, el meta del Crystal Palace, que firmó seis paradas decisivas para sostener el 1-0 que le daba su primer título importante en los 119 años de historia del club. "Sabía que lo pararía", dijo el portero.

Fue, precisamente, Haaland quien se quedó con la pelota mientras el VAR determinaba si existía, o no, penalti en la entrada sobre Bernardo Silva. "No lo sé. Normalmente Erling es quien lo lanza, pero decidieron que lo lanzara Omar. Yo no participé en la decisión, así que no estoy seguro", reconoció el centrocampista portugués.

Y una vez verificada la pena máxima, el delantero noruego le entregó el balón a su compañero. Tiró Marmoush y falló completando así el peor curso del equipo de Guardiola desde la temporada 2016-17. Ocho años en los que iba ganando títulos, incluida la primera Champions de la historia del City, hasta que el Crystal Palace le arrebató en Wembley la FA Cup.