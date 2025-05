Raphinha: "Tenemos al niño de los pies de oro"

El Barça se ha alzado con el título de liga tras derrotar al RCD Espanyol por 0-2 este jueves en Cornellà. El primero en marcharse al vestuario fue el autor del primer gol, el "niño de los pies de oro" como dijo Raphina, Lamine Yamal. El resto de jugadores, tras muy pocos minutos, le siguieron animados por Hansi Flick que se apresuró a mandarlos a todos para dentro. Las reacciones ante el triunfo no se han hecho esperar.

"A veces parece que el partido no va con él y no toca el balón durante unos minutos, pero a la que Lamine toca el balón cambia el partido y nos cambia el juego", ha dicho Eric García. "La verdad es que la primera parte hemos estado más bajos de lo habitual. El balón para ellos no ha entrado y nos dio tiempo en la media parte de hablar lo que había que hacer para estar bien. Hemos vuelto bien y hemos controlado el partido. No tuvimos muchas ocasiones claras, pero tenemos al niño que saca cosas de los pies de oro que tiene y nos da la tranquilidad de seguir en el partido con más calma", ha apostillado Raphinha tras él.

Celebración en el vestuario

"Lo hemos celebrado en el vestuario. Una Liga no se gana cada día, hay que celebrarlo", ha dicho Pedri. El jugador canario ha afirmado encontrarse contento por la victoria y el año que ha hecho este Barça. "Es uno de los títulos más complicados de la temporada, por no decir el que más. Estoy contento por el año que hemos hecho. La afición lo ha disfrutado", ha explicado.

Sobre el gol de Lamine, Pedri ha asegurado que el jugador de Mataró lo tenía ensayado. "El gol de Lamine realmente lo practica mucho, en el calentamiento ha metido dos muy parecidos. Tenemos la suerte de tenerlo, hay que cuidarlo y estar con él", ha zanjado. Sobre la primera parte del partido, en la que el Barça no estaba del todo cómodo ha afirmado que "sabían que nos jugábamos la Liga y sabíamos que ellos necesitaban puntos. Ellos lo han dado todo, son un equipo que a la contra y atrás lo hacen bien", ha añadido. "De pequeño soñaba con jugar un partido y llevo 200 en el club de mis sueños. Disfruto cada día", ha resumido.

"Hemos soñado con esto"

"Hemos soñado con esto y hemos trabajado mucho por llegar aquí. Este gol compensa. Era el escenario ideal y ha sido para darnos tranquilidad y matarnos el partido", ha asegurado Fermín, el autor del segundo gol del partido. Acerca del primero, ha afirmado que ha visto "el golazo increíble" de Lamine y que "ha hecho un temporadón y se lo merecía".

Acerca de la celebración, Fermín ha asegurado que a pesar de que entiende que con los antecedentes se celebrara en el vestuario, pero que celebrarlo "no hace daño a nadie. Da la casualidad que es aquí, no es una falta de respeto". "Este era un sueño que tenía, conseguir títulos con el equipo de mi vida", ha reconocido.

"Cuando estás en un club como el Barça tienes que tirar siempre para delante. Sabía que teniamos potencial y había calidad en este equipo. Sabíamos que con trabajo saldría", ha dicho Deco. "Los cambios son como son. A veces salen bien. Sabíamos que Flick daría cosas distintas a lo que daba Xavi sobre todo en la gestión. Teníamos una plantilla desequilirbada. Creo que estamos contentos porque no es un trabajo de un solo año, cada entrenador que pasa por el club deja su marca", ha zanjado el director deportivo del Barça. "El desafío del Barça era volevr a competir al máximo nivel. Tener un equipo que ilusionara", ha dicho.