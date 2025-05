Paul McGrath, catalán, hijo de profesores y esperanza de la marcha: “¿La plata europea? Sigo siendo el mismo pringado"

Antes de una competición importante, Paul McGrath (Gavà, 2002) ve un documental en el que Jefferson Pérez, uno de los mejores marchadores de la historia, va narrando todo aquello que le pasó por la cabeza durante la carrera en la que se convirtió en el primer ecuatoriano en lograr una medalla olímpica, oro en Atlanta 96. En busca de la gloria olímpica anda McGrath, padre escocés y madre española, nada de futura promesa: campeón nacional, plata europea y olímpico en París a sus 23 años.

Este domingo (16.00 h.), pese a una microrotura en el isquiotibial hace unas semanas en Sierra Nevada que le ha mantenido en duda, el atleta catalán competirá en los 20km del Europeo de marcha por equipos en Podebrady (República Checa), liderando a la selección española junto a María Pérez (35 km) y Miguel Ángel López (35km). 22 atletas que buscarán repetir o acercarse al éxito de la delegación en la Copa de Europa de 2022.

La marcha, maltratada por el COI

Y no es este un ciclo olímpico cualquiera para la marcha atlética. El COI, que ya eliminó el 50km marcha, ha suprimido para Los Ángeles 28 el maratón de relevo mixto que encumbró a María Pérez y Álvaro Martín. Sin dar explicaciones a los atletas, en Los Ángeles habrá un medio maratón femenino y uno masculino. En Brisbane 32, quién sabe. “Somos títeres, no sé si podemos hacer nada. En un mundo enfocado a que todo sea viral una prueba como la marcha no es de su agrado”, lamenta McGrath, resignado, que tampoco entiende que aún sean los jueces y no la tecnología la que castigue si se marcha bien o mal.

Eso sí, McGrath pone en valor lo global que es la especialidad: “Los Juegos Olímpicos son globales e inclusivos y en marcha tenemos medallistas de Oceanía, África, Sudamérica, Europa y Asia. No hay ninguna otra prueba en la que pase esto”.

Paul McGrath, atleta del Cornellà Atlètic, en el Estadio Municipal Pilar Pons de Cornellà / Macarena Pérez / EPC

La marcha es la disciplina más prolífica del atletismo español. 51 metales internacionales y siete medallas olímpicas desde la plata olímpica de Jordi Llopart en Moscú 1980. “Los mejores entrenadores siempre han sido españoles. Y si tienes entrenadores siempre va a haber atletas”, dice McGrath, que los nombra a todos de carrerilla: “Josep Marín y Llopart fueron los pioneros, todos hemos mamado de ellos dos. Valentí Massana, Chuso Bragado, Juanma Muñoz, Juan Manuel Molina, Miguel Ángel López, Álvaro Martín, María Pérez…”

Los padres de McGrath, profesores, se conocieron en Escocia. Su madre se fue allí a trabajar y conoció a su padre, escocés y loco por el Celtic, que por amor acabó viniendo a Barcelona a vivir. Paul soñaba con ser futbolista pero sus padres prefirieron que hiciera atletismo junto a sus hermanas pequeñas. Un niño muy competitivo que pronto se dio cuenta que correr se le daba muy bien; ya pensaba entonces en ganar medallas, cuenta desde las gradas de la pista de atletismo de Cornellà, donde le entrena Alejandro Aragoneses. Un quinto puesto sin apenas haber entrenado la disciplina le animó a hacer marcha y empezar a ganar lo enganchó a esta dura disciplina, siempre un pie en el suelo y rodilla recta.

La confirmación entre la élite

Tras ganar los campeonatos de Europa sub-20 y sub-23 y un bronce mundial sub-20 de 10.000m, en 2024 se confirmó entre la élite. Rebajó en casi tres minutos su marca en los 20km para ganar el campeonato nacional absoluto en Zaragoza y conseguir el billete a París (1:17:56) y logró la plata en el Europeo de Roma, su primera gran competición. ¿Me ha cambiado la vida la plata europea? No, ni a nivel económico ni a nivel personal. Sigo siendo el mismo ‘pringado’ que antes”, resuelve, satisfecho con el reconocimiento y la ilusión de los suyos. Las medallas y ser olímpico sí que le permiten tener cubiertas las concentraciones en altura; también sus profesores son más comprensivos (estudia Periodismo en la Universitat Pompeu Fabra).

McGrath, que suele acumular entre 120 y 140 kilómetros semanales, mucho cardio suave por Gavà, playa y río Llobregat, habla de la dureza mental que requiere la marcha y del ‘demonio’ que aparece con la fatiga. “A partir de los 12-15 kilómetros ya es una agonía y empieza a aparecer el demonio, los pensamientos intrusivos que te dicen que te retires. Los kilómetros o la preparación en unos Juegos Olímpicos es parecida entre atletas. El entrenamiento mental es lo que cuesta más de entrenar y ahí está la diferencia. Cuánto lo quieres, cuánto estás dispuesto a sacrificarte y a sufrir en la competición”, relata.

Las marcas le sitúan ya entre los mejores. Pero aún hay “un escalón”, dice. “Recuerdo entrenar con Álvaro Martín semanas antes de París y me superaba, yo dándolo todo. Sé que puedo mejorar mucho más y coger más experiencia”, explica. En el horizonte, mundiales y europeos. Eso sí, la gran cita es Los Angeles 28. “Ahí es donde quiero estar entre los mejores”, apunta. Hasta entonces, seguir entrenando, domesticando al ‘demonio’ y luchando por campeonatos internacionales con la incerteza de no saber qué será de la marcha tras este ciclo olímpico.