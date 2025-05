Laporta asegura que no adelantará las elecciones a la presidencia del FC Barcelona: "No soy un ventajista"

No ha resultado ser un anuncio sorpresa para nadie, pero Joan Laporta ha verbalizado que quiere continuar como presidente del FC Barcelona un mandato más. El presente concluye en verano de 2026, cuando deben celebrarse elecciones, y él ha ratificado que se va a presentar.

En una entrevista en RAC1 y otra en Catalunya Ràdio tras la conquista de la Liga, materializada con una victoria en el campo del Espanyol (0-2), Laporta respondió con claridad al ser preguntado sobre su participación en los próximos comicios: "Hombre, sí, claro. Veo que hemos conseguido los resultados que queríamos, estamos trabajando muy bien. Piensa de dónde veníamos y dónde estamos. Hemos trabajado bajo mucha presión y hemos tomado decisiones muy difíciles que a veces no se han comprendido pero sí que pienso presentarme".

Joan Laporta / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

En este sentido, el máximo dirigente ha asegurado que no planea avanzar las elecciones. "No, no soy ventajista. Siempre he intentado cumplir mis mandatos en la medida que me han dejado. Convocaré elecciones cuando toque según los estatutos. No jugaré con ventaja y además, el barcelonismo en lo que piensa en estos momentos es que hemos vuelto y que tenemos un equipo de presente y futuro y esto lo tenemos que poner en valor".

Para Laporta, esta fue la "Liga más difícil" de su mandato, destacando que se logró "contra todo y contra todos", en una frase que ha venido repitiendo últimamente tanto él como su entorno directo.

El presidente azulgrana atendió a las radios catalanas después de una noche de celebración barcelonista. Confirmó el mandatario que unas réplicas de las copas de la la Liga y la Copa del Rey fueron trasladadas a la discoteca Luz de Gas. Las celebraciones continuaron en otro local de Barcelona junto a la plantilla y todo el cuerpo técnico liderado por Hansi Flick.

Joan Laporta, con el trofeo de la Supercopa, junto a la plantilla. / STR / EFE

Previamente jugadores como Pedri, Íñigo, Olmo y Eric fueron en bicicleta al Hospital de Barcelona para visitar a Ferran Torres, recién operado de apendicitis, mientras que Casadó quiso estar en Canaletes, lugar tradicional de celebración barcelonista. "Sienten los colores y están muy unidos. Tienen mucha personalidad y esto lo ha conseguido Hansi", afirmó Laporta.

Laporta tuvo palabras de elogio máximo para Hansi Flick y confirmó que las negociaciones para su renovación están más que avanzadas. "Ya lo hemos hablado, Deco lo acabará de perfilar y en breve anunciaremos la continuidad de Flick. Él quiere renovar año a año. Llevar a este grupo no es fácil, pero él está contento y nos dice que está viviendo una de las temporadas más bonitas de su carrera. Es disciplinado y riguroso y tiene sensibilidad".

También se rindió ante Lamine Yamal. "Lamine ha demostrado que es un genio, un elegido para hacer una carrera única y asignada a los mejores de la historia. Estamos convencidos que alzará títulos individuales, pero a través del éxito colectivo. Él no busca el lucimiento personal. Es de esos jugadores que te resuelven un partido. Sucedió ante el Espanyol con su gol y asistencia a Fermín. Es un jugador genial y continuará. Ya lo tenemos hablado. Está contento en can Barça y el proyecto gira a su alrededor. Está acompañado de enormes jugadores".

El presidente tuvo un recuerdo para Carles Miñarro, el doctor del primer equipo que falleció el pasado 8 de marzo. "También es LaLiga de Carles Miñarro y los jugadores también lo han recordado".