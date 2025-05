Topuria se ensaña con Makhachev: "Es el mayor hipócrita que he visto jamás"

Tan solo hace un par de días que se hizo público por fin quién iba a ser el próximo rival de Ilia Topuria en la pelea estelar del UFC 317 el 28 de junio en Las Vegas. El hispanogeorgiano se enfrentará finalmente a Charles Oliveira por el cinturón del peso ligero tras anunciar Islam Makhachev su subida al peso wélter. Al 'Matador' no le hizo gracia que el daguestaní consiguiera librarse de enfrentarse a él en la lona y este jueves lo ha dejado claro en la rueda de prensa previa al WOW de Alicante. “Es el mayor hipócrita que he visto jamás. Me tendría que dar las gracias por no darle una paliza", afirmó el campeón del peso pluma.

Durante la presentación de la competición en Alicante, Topuria ha manifestado su malestar por la marcha del daguestaní a la categoría superior. "Me decía que no quería darme la oportunidad porque era el chico pequeño y ahora el pequeño es él, que está buscando la misma oportunidad que yo. No he visto más hipocresía en mi vida. Me tendría que dar las gracias por no darle una paliza porque era la pelea que todos querían ver y se escaparon. La pelea estaba firmada, si huye hay que dejarle escapar", ha dicho.

"Eres un bocazas con un buen corte de pelo"

Hace semanas que se especulaba con el posible cruce entre ambas leyendas de las MMA y era posiblemente uno de los cruces más esperados. Sin embargo, al no hacerse realidad, las redes se han convertido en un hervidero de odio y mensajes cruzados entre los peleadores. "La diferencia entre tú y yo es que yo arrasé en mi división y pasé a la siguiente, pero tú te alejaste de dos contendientes que tuvieron 5-9 victorias consecutivas en la división de peso ligero. No eres nadie en la división de peso ligero, solo un bocazas de España con un buen corte de pelo. Consigue una victoria y podemos hablar, chico", le ha espetado en su cuenta oficial de X como réplica el daguestaní visiblemente molesto por las acusaciones de rehuirle.

Sin duda, y a pesar de que la contienda entre Oliveira y Topuria será un buen combate por el cinturón, los aficionados de las MMA lamentaron no poder presenciar la que hubiera sido una de las batallas más esperadas de la actualidad. Al respecto de la pelea contra Oliveira, de la que Topuria es claro favorito, el hispanogeorgiano ha agradecido al brasileño haber aceptado el cruce. "No lo podemos tomar a la ligera porque ha sido un gran campeón. Por mi estilo, Charles ha sufrido mucho conmigo. No me parezco a ninguno de los que se ha enfrentado. Me da pena que lo hayan dejado solo y parece que le han dejado en una habitación solo conmigo. Solo falta ir a recoger el cinturón y traerlo a España", ha sentenciado.