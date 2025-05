María Herrera firma el mejor resultado de una mujer en MotoE: "Estoy muy fuerte, hace tiempo que no me encontraba así"

María Herrera lleva toda su vida rompiendo estereotipos y firmando logros. Actualmente lidera el Mundial femenino de motociclismo y ha conseguido una importante cuarta posición en el Gran Premio de Le Mans en MotoE sellando así el mejor resultado de la historia de una mujer piloto en un Campeonato del Mundo de motociclismo de velocidad dentro del calendario de los grandes premios. "Estoy muy fuerte, hacía tiempo que no me encontraba así", afirma a EL PERIÓDICO.

El resultado cobra aún más relevancia al tratarse de la primera ronda de la temporada y dándose la circunstancia excepcional de no haber podido probar previamente la moto al perderse los tests de pretemporada al coincidir con el Mundial femenino en el que también compite. "Llegué sin test, tenía la incertidumbre de qué me podía encontrar. Pero desde el primer momento me encontré fuerte. Rodé delante, súper cerca del podio hasta casi luchar por el tercer puesto. No me lo esperaba pero es el resultado de todo el trabajo que estoy haciendo", afirma la toledana.

Liderato femenino y aprendizajes

Hace a penas 15 días, Herrera lograba su segunda victoria de la temporada en Cremona, Italia, en el marco del mundial femenino. "Estamos dando mucho espectáculo y poniendo un nivel muy alto. Constantemente batimos los récords de pista con esa moto en todos los circuitos a los que vamos", afirma la piloto. El pasado año, el título se le escapó por muy poco en el último suspiro de la competición frente a su mayor rival, Ana Carrasco. "He aprendido mucho del año pasado. Lo pasé muy mal. Vi cosas que no me gustaron. Pero he aprendido a disfrutar porque sé que en pista doy lo mejor de mí y soy la más rápida, al final no puedes hacer nada si te cogen rebufo. Sea lo que sea, tengo que disfrutar solo por conseguir dar mi mejor versión. En MotoE ya se está viendo que soy fuerte, y sé que estoy dando el 100% y dejando el listón alto. Espero acabar en el top 8", zanja.

María Herrera en una carrera del Mundial de MotoE. / Valkyria Fotografía

Este año, la murciana no ha participado en la competición femenina y Herrera espera conseguir su ansiada victoria. "El año pasado me merecía ganar, creo que puse interesante el campeonato y este año lo quiero ganar", advierte la líder de la competición. "Es una categoría en la que pueden estar todas, competimos con una moto que no corre mucho y al frente tengo limitaciones. Aunque me despegue algo del grupo en curva, en recta la moto es la que es, y al rebufo te cogen sin que puedas hacer más. Para el espectador es más entretenido así", asume.

Compaginando competiciones

El pasado año, Herrera tuvo que hacer grandes esfuerzos para adaptar su pilotaje a las dos categorías, muy distintas entre sí, pero este año, la toledana afirma haber conseguido dar un paso más allá. "Siempre me he adaptado bien, pero me costaba mucho entender la MotoE porque era un estilo de conducción más 1000cc. Se frena más tarde y se abre pronto el gas por así decirlo, a lo MotoGP, que no es mi estilo y es completamente opuesto al estilo del mundial femenino. Me costaba, pero ahora que lo he trabajado mucho, lo he entendido y me he adaptado", asegura.

Esta temporada, las competiciones se han solapado de una forma distinta que ha beneficiado a la piloto. "El año pasado empecé más tarde, en junio, pero este año en marzo ya habíamos empezado el femenino. Me ha venido incluso mejor porque aún no había cogido la moto grande. Apretar en el femenino me obliga ir al máximo con la moto que tengo", añade. Desde su equipo le han dado el beneplácito para compaginarlas e incluso elegir en cuál competir llegado el momento de que coincidan.