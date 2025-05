¿Debería esperar el equipo masculino del Barça al femenino para que la celebración fuera conjunta? El club no lo contempla

El 15 de mayo de 2023, el barcelonismo vivió una jornada de celebración histórica. Los equipos masculino y femenino compartieron rúa de celebración por las calles de Barcelona en un desfile que, según la Guardia Urbana, reunió a 76.000 personas. El conjunto de Xavi Hernández ofrecía la Liga, el mismo trofeo que brindaba el equipo entonces entrenado por Jonatan Giráldez. Hombres y mujeres pudieron subirse a los autocares dispuestos para recorrer el trayecto entre Travessera de les Corts y Arc de Triomf en un acto con mucha simbología y que igualaba sentimentalmente los éxitos. "Juguem juntes, guanyem junts", era el lema.

Han pasado dos años. El equipo de Hansi Flick está a dos puntos de coronarse campeón de Liga (lo logrará si vence este jueves al Espanyol en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat). En tal caso, el plan del club azulgrana pasa por no esperar y celebrar este mismo viernes por la tarde el título por las calles de la ciudad, con la aprobación del Ayuntamiento de Barcelona (de salir campeón el Barça masculino frente al Villarreal el próximo domingo, la celebración pasaría el lunes). Sería una rúa en la que no participarían las jugadoras del equipo femenino, no tanto por su duelo frente al Athletic en el Johan con el que cerrará una Liga F de la que ya es campeona, sino porque el sábado 24 de mayo jugará frente al Arsenal el partido más importante del curso, la final de la Champions en el estadio José Alvalade de Lisboa.

¿Debería esperar entonces el equipo masculino al femenino para que la celebración fuera conjunta?

Entonces, aparecen las justificaciones y los embrollos de fechas que arrastran al equipo femenino a tener una celebración más comedida. Como la de la temporada pasada, cuando 2.000 personas corearon a las jugadoras en la plaça Sant Jaume. Entonces, el equipo de Giráldez ofrecía a sus hinchas un póquer de títulos, la Champions League, la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

Xavi Hernández, extécnico del Barça, en la rúa conjunta de mayo de 2023. / Efe

Concluye el equipo de Hansi Flick la temporada el fin de semana del 24-25 de mayo en San Mamés. La idea de LaLiga sería intentar ubicar los partidos en los que haya en juego plazas europeas el sábado, para que los encuentros que definen el descenso se disputaran el domingo. En cualquier caso, hasta el sábado 31 de mayo los futbolistas de la selección española masculina no tienen que concentrarse en Las Rozas de cara a la fase final de la Nations League, a disputar entre el 4 y el 8 de junio. Los jugadores sudamericanos, mientras, tampoco tienen que incorporarse a sus selecciones hasta finales de esa misma semana (los partidos de las eliminatorias sudamericanas del Mundial se disputan entre el 6 y el 11 de junio). Por tanto, a principios de esa semana quedaría algo de margen, especialmente para el lunes 26 de mayo.

El problema, en este caso, serían los compromisos de la selección española femenina, que juega contra Bélgica el sábado 30 de mayo la quinta jornada de la Nations League. El combinado de Montse Tomé aún no ha acabado de perfilar la fecha exacta en que concentrará a las jugadoras, aunque sería a principios de esa semana, entre ese mismo lunes 26 y el martes 27 de mayo. En cualquier caso, nadie se ha dirigido a la Federación para dirimir la cuestión de la celebración.

Al Barça femenino, además, aún le quedaría el partido para poner el colofón a su temporada, la final de la Copa de la Reina frente al Atlético el 7 de junio en El Alcoraz de Huesca.