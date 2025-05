Manolo, ante su primer derbi en Cornellà: "A mí me importa solo el Espanyol, que el Barça sea campeón hoy o mañana no me preocupa nada"

Manolo González vivirá este jueves su primer derbi como técnico del primero equipo en Cornellà. La cita de Montjuïc del pasado noviembre terminó con triunfo azulgrana (3-1) y ahora llega la oportunidad de devolver el golpe con una victoria que sería histórica, ya que el Espanyol nunca ha vencido a su rival en el RCDE Stadium en la Liga desde su inauguración en 2009. La misión parece casi imposible, pero el técnico está convencido de las opciones de los pericos si recuperan la mejor versión de 2025.

"Queremos volver al nivel competitivo demostrado en toda la segunda vuelta. Si lo hacemos podemos competir contra cualquier equipo", apuntó este miércoles el técnico gallego, que quiere olvidar cuanto antes el fiasco de la primera parte en Leganés. "Tenemos ganas de reivindicarnos, de hacer un buen partido. Lo que hicimos en abril logrando tantas victorias es difícil, igual no somos conscientes de ello. Ahora estamos en una posición privilegiada para salvarnos, no pasa otra cosa por nuestra cabeza".

El aprendizaje de la temporada

Manolo no quiso entrar en los posibles escenarios que rodean al partido con el Barça a un paso del título. "Lo que me importa es lo que haga el Espanyol. Que el Barça sea campeón hoy o mañana no me preocupa nada. Solo queremos ganar por nosotros, no por otras historias", insistió el preparador, que espera un "gran rival" avalado por sus excelentes números. "Nadie les ha regalado nada, pero fuimos capaces de tumbar al Madrid en su mejor momento de la temporada y queremos hacer lo mismo", remarcó.

En 14 meses en el cargo ha vivido ya muchos momentos delicados que han servido para coger experiencia en la élite tras una trayectoria por el fútbol más humilde. "Estoy bien, estoy fuerte. He tenido en mi carrera muchas situaciones que te hacen más duro y te llevan a soportar mejor la presión. Aquí he vivido situaciones límites en el año y poco que llevo en el banquillo. Es el aprendizaje que me queda de esta temporada", reflexionó Manolo, que tampoco quiso entrar en polémicas referentes a un posible pasillo al Barça si se proclama campeón por un tropiezo del bloque de Ancelotti ante el Mallorca: "El Madrid no ha perdido aún, cuando pierda me lo preguntáis y responderé".

"Correr mucho"

Más le inquieta cómo frenar a las figuras azulgranas, empezando por Lamine Yamal. ¿Cuál es la pócima para lograrlo? "Defender mucho, correr mucho, que no estén cómodos. El nivel de Lamine es importante, pero ya logramos frenar a las estrellas del Madrid".

El triunfo ante los blancos del pasado 1 de febrero con aquel gol de Carlos Romero (1-0) es la gran referencia para lograr otro éxito que supondría un subidón enorme en los pericos. "Un triunfo sería una alegría enorme para la afición, eso sería el mejor premio. Somos un equipo competitivo que nos dejamos la vida por el Espanyol y por su escudo y eso es lo que haremos contra el Barça", concluyó el técnico, que pidió a los seguidores que actúen con 'seny' y solo se preocupen por el Espanyol en una noche de alta tensión.