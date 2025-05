Míchel, aliviado: "Stuani es el mejor jugador de la historia del Girona"

“Aún no estamos salvados, tenemos que llegar a 42 puntos. Aún no los tenemos. ¿Stuani? Es el jugador más importante de la historia del Girona, se merece todo lo bueno que está haciendo ahora y todo lo que le pase. Es diferencial en el área”. Más claro no ha podido ser Míchel, el técnico del Girona, tras el sufrido triunfo sobre el Valladolid (0-1), que le da 41 puntos. Y solo le queda uno para tener el pasaporte matemático para seguir en Primera, pendiente de lo que hagan sus rivales directos.

"Sí, hemos sufrido mucho. No es fácil después del 0-1 del Villarreal jugar aquí con apenas 72 horas, estoy muy agradecido a estos jugadores", ha precisado el técnico, reconociendo que su equipo ha terminado en el área, sostenido por las fiables manos de Gazzaniga y la puntería que no se apaga nunca de Stuani.

"Él es todo un ejemplo en el vestuario. Y lo es todos los días para nosotros, tenemos la suerte de tenerlo, al igual que Juanpe o Juan Carlos. Al final, ellos son la base de este proyecto", ha reconocido David López, recordando que estos futbolistas "tienen las raíces puestas" del Girona.

Stuani festeja junto a Iván Martín y Tsygankov el gol que le dio el triunfo al Girona sobre el Valladolid en el Nuevo Zorrilla. / Efe / R. García

"La necesidad con el 0-1 se ha notado. Pero se ha notado para mal porque nos hemos agarrotado", ha reconocido Míchel ensalzando el planteamiento de Álvaro Rubio, el técnico del Valladolid. "El paso adelante que hemos dado es muy, muy, muy grande. Les he dicho eso a los jugadores. Que estamos más cerca y que el equipo necesitaba esta victoria y lo hemos conseguido con una dificultad máxima. Esta victoria debemos celebrarla porque la necesitábamos”, ha recalcado el entrenador de Vallecas.