Adiós al fútbol en la TDT: Dazn se queda el partido en abierto de Primera para darlo por internet

Ya no habrá más fútbol de Primera División en la TDT. No al menos a nivel nacional. Y no al menos de momento. Dazn ha ganado el concurso abierto por LaLiga para la emisión de un partido en abierto de Primera División las dos próximas temporadas. Una adjudicación casi simbólica en lo económico para los clubes, pero con relevancia histórica, pues por vez primera desde hace décadas la TV convencional no emitirá ningún partido de Liga.

La Ley General de Comunicación Audiovisual, cuya última actualización fue aprobada por el Congreso en 2022, blinda que al menos un partido de Primera División se tenga que emitir "mediante servicios de comunicación audiovisual televisivos en abierto y de ámbito estatal", al considerarse un "acontecimiento de interés general para la sociedad".

Sin interés de los grandes grupos

Eso ha provocado que, en los últimos tiempos, en los que el fútbol se ha convertido en un producto premium para las plataformas de pago, LaLiga se haya visto casi obligada a regalar el partido en abierto, que hace años que no atrae el interés de los grandes grupos de TV en abierto: RTVE, Atresmedia y Mediaset. En los últimos años, había sido Mediapro quien se había quedado con esos derechos, para emitirlos en GolT.

Entre otras cosas, porque LaLiga protege el resto de su producto. Por norma, los adjudicatarios del partido en abierto no pueden emitir ninguno en el que participen Real Madrid, Barça, Atlético, Valencia y los equipos que estén vivos en competiciones europeas. Si el Valencia no logra finalmente clasificarse para Europa, eso implica que solo 11 equipos podrán ver sus partidos emitidos en abierto. Y son, claro, los menos atractivos comercialmente, salvo alguna excepción puntual como pueda ser este año el Sevilla, siempre que salve la categoría.

Precio de reserva: 4 millones

En este concurso, la adjudicación quedó desierta en las dos primeras rondas, al no alcanzar ninguna oferta el llamado precio de reserva, la cantidad por la que LaLiga está dispuesta a vender ese producto. Se tuvo que abrir una tercera ronda en la que el organismo que preside Javier Tebas hizo público ese precio de reserva: 4 millones de euros.

Y ha sido Dazn, que ya cuenta con un paquete de cinco partidos por jornada para su emisión en TV de pago, la que ha salido al rescate. La OTT británica tendrá que emitir ese partido que acaba de comprar "a través de internet, para su emisión en abierto". Habrá que ver cuál es el formato elegido, si ofrecer acceso a su plataforma mediante registro, como va a hacer por ejemplo con el Mundial de Clubes, u otras fórmulas como Youtube. Captar potenciales futuros clientes sin ingresos directos, en definitiva.

Puerta abierta para TV3 y las autonómicas

"Esta nueva adjudicación de derechos representa un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento en España. Poder ofrecer el partido en abierto de LaLiga durante las próximas dos temporadas nos brinda una oportunidad única de conectar con nuevos aficionados para que descubran la experiencia innovadora que ofrece Dazn y el sello diferencial que caracteriza nuestras retransmisiones”, ha señalado Óscar Vilda, CEO de Dazn Iberia, en declaraciones facilitadas por la compañía.

Dazn, eso sí, podría sublicenciar todos o algunos partidos, como ha hecho Mediapro en la temporada en curso, en la que algunas televisiones autonómicas como TV3, Telemadrid o ETB han emitido encuentros en los que han participado equipos de sus respectivas comunidades.