¿Supongo que ha quedado lo suficientemente claro, no?

Miren, en el pasado fue diferente, puede. En el pasado reciente e, incluso, en el más alejado. En el futuro, lo será, vaya que sí. Si algo varía es el fútbol, no solo los resultados, por supuesto, sino el estado de ánimo, el juego, las estrellas, las conquistas, la situación en la tabla, en las competiciones domésticas y en las internacionales.

Por descontado. Incluso diríamos ¿verdad? que nada de todo eso, frente a la que está cayendo, es relevante, fundamental. El fútbol sigue siendo lo más importante de las cosas menos importantes. Sé que muchos lo negarán, pero no pasa nada por ganar una Liga más o menos, aunque a todos les hace muchísima ilusión conquistarla. Ya no digamos una Copa de Europa. Otra.

Pero si algo está rematadamente claro a día de hoy, 12 de mayo, es que la fumata ha sido y es blaugrana, aunque al nuevo Papa, dicen, le gusta más el béisbol y, sobre todo, el tenis, que el fútbol. Es estadounidense, no argentino. Y ni siquiera va de blanco (del todo), por algo será.

Los jugadores del Barça festejan en Montjuïc el triunfo sobre el Madrid (4-3). / FCBARCELONA

Por eso escribo que todo el mundo tiene claro, cristalino, a día de hoy, que el FCBarcelona es muchísimo mejor que el Real Madrid. Repito: habló del actual Barça y del viejo Real Madrid.

Y lo digo porque, el sábado por la noche, uno de los tertulianos que compartía charla conmigo en la COPE, dijo, el cachondo de él, que era “imposible” que el Real Madrid, el poderoso Real Madrid, perdiese cuatro clásicos seguidos.

Y yo le dije que ese no era, desde luego, como no lo ha sido, el mejor ni mayor argumento para defender o suponer que el Real Madrid ganaría en Montjuïc. No porque salga 1.239 veces seguidas negro en la ruleta, en la tirada 1.240 iba a salir rojo.

Y, en efecto, volvió a salir blaugrana: 3-2 (Copa del Rey), 2-5 (Supercopa), 0-4 (Liga, 11ª jornada) y ¡booooo! 4-3, en el clásico que decide la Liga a favor de este vertiginoso, eléctrico, iluminado, incluso en tiempos de apagones, FCBarcelona. Era evidente que si el mayor argumento era estadístico, simplemente estadístico, la panda de Lamine Yamal tenía las de ganar.

Durante meses y meses, hemos tenido que oir que “el Madrid siempre vuelve”, para el Madrid no hay imposibles, el Madrid siempre remonta, el Madrid ya lo ha hecho mil veces…y parecía, sí, que no importaba que se lesionase Carvajal o se jubilara Kroos. Estos de Barcelona no tienen ni idea de lo que es capaz el Real Madrid.

Y digo que habrá quedado ya suficientemente claro que, a mayo de 2025, el Barça es muchísimo más equipo, muchísimo mejor, muchísimo más brillante que un Real Madrid que se apaga, que cierra una época, porque el equipo de Hansi Flick, con el técnico alemán a la cabeza, ha logrado no solo darle un baño de fútbol, de coraje, de ganas, de ilusión, de empuje, de hambre, de resultados y de determinación, sino porque también le ha quitado el minuto 94, esa manera de querer ganar incluso perdiendo por 0-2 (se llama remontar) y, sobre todo, mudar esa fragilidad moral que hacía que todo lo culé se tiñese de dudas en los momentos más delicados.

Y digo que espero que todo esté, ahora, muy claro, veremos dentro de cuatro meses, cuando Xabi Alonso empiece a poner su equipo a jugar, porque uno se ha pasado los últimos meses oyéndoles decir que el Real Madrid siempre se levanta, siempre está, siempre acaba ganando y conquistando títulos.

Mire, eso no ha ocurrido este año. Y no ha ocurrido, no solo porque el Real Madrid se ha encontrado a un enorme e impresionante Barça delante, sino también buenos equipos europeos. Y no solo eso, sino porque el Real Madrid (y eso también estoy, estaba, cansado de oírlo), entraba en el año del sextete, pues lo primero que vociferaron desde Real Madrid TV hasta todos sus tertulianos fue que si ellos ya eran campeones de Liga y Champions sin Kylian Mbappé, no veas la que iban a liar con el francés.

Hansi Flick consuela a Lamine Yamal. / EL PERIÓDICO

La que han liado es una y gorda, muy gorda. Florentino Pérez no quiso gastarse un euro en refuerzos y lo empleó todo en un megaestadio, que apenas da dinero porque solo genera ruido, mucho ruido, un ruido, sí, ensordecedor. Y porque el pobre y bueno de Carlo Ancelotti ha tenido que lidiar (y se lo merece por no haber protestado) con una plantilla en la que Vinicius Júnior se cree Bill Gates, Bellingham quiere ser el rey sin corona, Valverde no quiere ser lateral y Rodrygo le pide a ‘Carletto’ que no lo alinee en Montjuïc y en la que el profesor no confía en ningún joven de La Fábrica.

Hubo un tiempo, es decir, durante los últimos meses, en el que la tremenda maquinaria mediática que lidera Florentino Pérez trataba de taparlo todo de la mano de Real Madrid TV, Antonio García Ferreras y Antonio Galeano.

El año que el Real Madrid iba a arrasar, en España y en Europa, de la mano del ansiado Kylian Mbappé, ha recibido cuatro bofetones futbolísticos por parte de un Barça juvenil, casi infantil, creado por Hansi Flick en solo nueve meses.

Eran tiempos donde no cesaban de repetir que “el Madrid siempre vuelve”, para el Madrid no hay imposibles, el Madrid siempre remonta, el Madrid ya lo ha hecho mil veces…y parecía, sí, que no importaba que se lesionase Carvajal o se jubilara Kroos. Estos de Barcelona no tienen ni idea de lo que es capaz el Real Madrid, parece mentira que aún no se hayan dado cuenta de lo que es capaz la cofradía del clavo ardiendo.

Pues, bueno, llegado el 12 de mayo, reducido a cenizas el ejército blanco, el Barça se ha impuesto de una manera arrolladora, brillante, novedosa, inquebrantable e imponente a un equipo que ¡desde ya! ha empezado a confeccionar su inmensa lista de bajas. Y a un entrenador, repito, que será despedido y al que, sin duda, le recompensarán millonariamente por haberse puesto del lado del presidente sin pedir ni reclamar refuerzos y, sobre todo, diciendo amen a todo. Como todos los que rodean al ‘ser superior’.

Por supuesto que en agosto esto puede cambiar, ¡vaya que sí!, pero a día de hoy, 12 de mayo, el presente es azulgrana y, sobre el césped, se ve mucho más futuro en la panda que lidera ese rubio teñido llamado Lamine Yamal que en los galácticos que capitanea el desfasado Vini Jr.