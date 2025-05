Así arruinó y destruyó Flick al Madrid y se llevó por delante a Ancelotti: 4-0 y 16-7

Ya en verano le ganó Hansi Flick el primer clásico en Nueva Jersey. Era intrascendente. Y no servía para nada, pero era el primer aviso. Un aviso que no detectó el Madrid. Ni tampoco Ancelotti, que no se sintió incomodado por esa derrota (2-1) provocada por los dos goles de Pau Víctor.

Aunque allí nadie imaginó que estaba empezando a perder el campeón de Liga su corona ante un entrenador, el alemán, recién llegado al fútbol español que ha diseñado una revolución que trasciende lo puramente futbolístico porque ha desalojado al Madrid del poder. Cuatro clásicos, cuatro victorias y 16-7.

Ha cambiado la jerarquía, además de convertir cada partido en Montjuïc en una fiesta reclutando fieles con su juego divertido y atractivo. El récord se produjo en el último clásico coincidiendo con la presencia de 50.319 espectadores, lo nunca visto en la montaña olímpica. Y todo lo que ha construido el Barça sin estar en su casa, por lo que adquiere aún mayor valor.

El Barça de Flick ha aplastado al Madrid en los cinco clásicos de esta temporada. Son cuatro oficiales y tres han llevado el sello del nuevo técnico azulgrana. O sea, de remontada en la Supercopa (ocurrió en enero) a remontada en la Liga (sucedió el pasado domingo) pasando por otra remontada, la copera en abril.

Ancelotti no halló el antídoto

No le ha importado el lugar ya que este equipo juega siempre de la misma manera. Al ataque. De manera tan descarada que ha sido capaz de marcarle 16 goles al Madrid (media de cuatro por encuentro), firmando 74 remates (33 a portería), desnudando a la delantera que fue campeona de Europa: Vinicius, Rodrygo y Bellingham. Reforzados, además, por Mbappé. Ni así han podido ganar un partido al Barça.

De nada le ha servido tanto lujo a Ancelotti, quien ha visto como su despido se fraguaba en octubre pasado con el 0-4 del Bernabéu. Allí comenzó a temblar su silla.

Ese ruido se hizo más sonoro aún en enero, tras el 2-5 de la Supercopa, agravado por el adiós de la Champions ante el Arsenal. Si tenía alguna esperanza de seguir fue el propio Barça de Flick quien las eliminó quitándole la Copa y ahora también la Liga.

Raphinha marca el 3-2 del Barça al Madrid en Montjuïc tras asistencia de Pedri. / Jordi Cotrina

No ha sabido Ancelotti hallar el antídoto para frenar a la máquina ofensiva construida en tiempo récord por Flick. Con o sin su defensa titular. Da igual. El Madrid se ha mostrado impotente, desnudo y aturdido porque cada clásico terminaba siendo zarandeado.

Tal si ha sido la grandeza del Barça que ni le ha importado ir por detrás en el marcador. Además, se han establecido unos parámetros que han revelado la debilidad blanca. Hasta Flick ha sabido arrebatarle la épica, aplastando viejos prejuicios.

Raphinha anota el 4-2 del Barça al Madrid ante la alegría de Ferran Torres en Montjuïc. / Jordi Cotrina

En el Bernabéu, y en el debut oficial, el equipo del técnico alemán firmó cuatro goles en media hora. ¿Les suena? Sí, lo mismo que sucedió el pasado domingo en Montjuïc: cuatro tantos en tan solo 26 minutos para sortear el 0-2 conquistado por Mbappé.

¿Y qué decir de la reacción en la Supercopa? Ahí, el Barça se superó a sí mismo capaz como fue de anotar cinco goles a Courtois en tan solo 26 minutos. Tan solo la final de Copa se movió en términos más ajustados.

Antes y después el dominio azulgrana fue absoluto cimentado en la contundencia ofensiva de su tridente: Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha, unido a la aportación de Ferran Torres, el ‘nueve’ suplente.

11 de los 16 goles son del tridente

"¿MVP del partido? Creo que no, se lo daría a otros jugadores", confesó el brasileño tras firmar dos goles al Madrid (suma cinco en cuatro clásicos), aunque mostraba su insatisfacción.

"He fallado ocasiones que no debería", confesó Raphinha en tono muy autocrítico. Lamine Yamal ha tenido un papel determinante en estos siete meses contra el equipo de Ancelotti: tres goles y tres asistencias. Lewandowski también anotó tres tantos.

O sea, 11 de los 16 goles llevan la firma del tridente. Balde, Pedri, Ferran Torres, Koundé y Eric García completan la lista de jugadores que han abatido al Madrid. Y Flick, entretanto, disfrutando de unos primeros meses en los que ha guiado al Barça hacia la excelencia, con dos títulos ya en el Museo del Camp Nou y el tercero, la Liga, a punto de llegar.

"Tenemos que mejorar, sobre todo en defensa. Tenemos que ser más estables. Tenemos que defender mejor" Hansi Flick — Técnico del Barça

"Al llegar tienes unos objetivos y tienes los títulos cómo objetivo. Tenemos que mejorar, sobre todo en defensa. Tenemos que ser más estables en defensa. El Madrid tiene jugadores excepcionales y saben cómo atacar nuestra espalda. Tenemos que defender mejor. Hay que entrenar y mejorar de acara a la próxima temporada", ha precisado Flick consciente de que debe mejorar ese aspecto tras recibir 12 goles en los cinco últimos partidos.