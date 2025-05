El squash: entre la deriva y el 'boom'

"El PP defiende que se pongan canchas de squash y bádminton en las cárceles para disminuir el consumo de drogas", contaba una noticia de agencias de 1992. En 1994 Barcelona acogió el Mundial de squash individual masculino. En 1985 ya se había disputado en suelo catalán el Europeo por países. El squash nació en el siglo XIX en las cárceles de Inglaterra y aterrizó en España en los años 70, hasta convertirse en un deporte muy popular. "Es casi ya un elemento imprescindible en las nuevas empresas, gimnasios y hoteles de categoría", explicaba la prensa de los 80.

El squash experimentó "un boom muy grande" entre los 80 y los 90, afirma Ona Blasco (Lloret de Mar, 2007). Su padre llegó a disputar algunas pruebas del circuito profesional como amateur y le inoculó el amor por este deporte. Ya es la cuarta mejor jugadora de España y está en el 151º escalón del ranking mundial. La semana pasada jugó el Europeo por países, en Polonia. La selección femenina, quinta, igualó su mejor resultado y el equipo masculino fue séptimo. El mejor resultado en la categoría masculina es la plata de 2019. Hoy hay unas 2.200 licencias de squash en España. En Catalunya no llegan a 300.

Pistas abandonadas

"De pequeña siempre acompañaba a mi padre y al final le dije que quería probarlo. No tiene mucho sentido porque no había muchos niños, pero me gustaba por el hecho de compartirlo con mi padre y estar juntos y se me daba bien", cuenta Blasco. Su padre fue y es su entrenador, desde que empezó con apenas seis años. Las pistas donde empezó a jugar están abandonadas, como prueba de la deriva de un deporte que ha ido perdiendo popularidad en las últimas décadas en España.

Ona Blasco, jugadora de squash. / Cedida

Iker Pajares (Sabadell, 1996), cinco veces campeón de España y número 30 mundial, lamenta que en los últimos años ha desaparecido el squash amateur y más de la mitad de las pistas. La incógnita es si han desaparecido las pistas porque ha desaparecido el interés o si ha desaparecido el interés porque han desaparecido las pistas, pero sea como sea la realidad es delicada. "El principal enemigo del squash ha sido su propio espacio, porque la pista es un espacio muy atractivo para hacer otras cosas. Ocupa muchos metros cuadrados para ser un espacio 'indoor'. Es un espacio diáfano en el que no hay que hacer demasiadas cosas para hacer cualquier otra actividad. Pintas un poco las paredes y ya tienes una sala de crossfit o spinning y donde ponías dos personas ya metes 20 o 30", explica. No ha participado en el Europeo por una fascitis plantar, pero estos días afronta el Mundial individual junto al también catalán Bernat Jaume, en Chicago. En verano Pajares conquistó el bronce en el Europeo individual.

Pero la compleja situación del squash se limita aquí. Blasco cuenta que en Estados Unidos está creciendo "muchísimo". El curso que viene empezará la carrera en Harvard, con un equipo en la prestigiosa liga universitaria estadounidense de squash. "Ahí tiene mucha repercusión, aquí no. El lunes volví al instituto después de igualar el mejor resultado de España en un Europeo y nadie me dijo nada porque nadie se había enterado", apunta. Quiere ser profesional cuando acabe los estudios.

Iker Pajares, jugador de squash. / Cedida

Pajares, profesional desde ya hace años, destaca que los jugadores de squash se pueden ganar muy bien la vida y afirma que en países como Holanda el crecimiento es "espectacular". "Lo que pasó en los 80 y los 90 aquí está pasando ahora en muchos países de Europa", añade. Compagina las pruebas del circuito profesional con las ligas de Holanda e Inglaterra, las más potentes, y Alemania, Bélgica, Italia, Polonia y Suiza. Suma un sinfín de partidos y aviones a final de mes, pero se impone la pasión.

Los Juegos de Los Ángeles

La mejor prueba de la feliz evolución del squash a nivel mundial es que se estrenará en los Juegos Olímpicos de 2028, en Los Ángeles. "El día que entramos en las Olimpiadas sentí mucha felicidad, porque llevábamos muchos años luchando. Es brutal. 'Buah, somos olímpicos'. Es un sueño. Pero también me generó mucha ansiedad y angustia, una presión. Porque quiero estar ahí, quiero formar parte de eso'", reconoce Pajares. En Los Ángeles se jugarán "la permanencia" en los Juegos.

Los 16 billetes para los Juegos se repartirán con el ranking mundial, con un asterisco: solo puede haber un representante por país y eso allana el camino porque en el top 30 hay 11egipcios. Son ocho en el top 15. Los dos primeros jugadores del ranking masculino y las tres primeras del ranking femenino son de Egipto, el gran dominador del panorama internacional: ha ganado las últimas cuatro ediciones del Mundial, en hombres y en mujeres. El palmarés del Mundial es un mapa del colonialismo: han sido campeones Australia, Egipto, Inglaterra, Pakistan y Gran Bretaña. Inglaterra inventó el juego y ha alzado 45 de los 51 Europeos masculinos y 43 de los 46 Europeos femeninos.

"En Egipto los jugadores de squash no pueden ir por la calle porque les conoce todo el mundo. Es el deporte más importante quitando el fútbol", acentúa Pajares, jugador de squash desde niño por azares de la vida. De niño, era hiperactivo. "El problema más grande era que por las noches no podía dormir porque tenía muchísima energía. Fuimos a muchos médicos y me dieron pastillas y fármacos para concentrarme y para descansar. Lo probamos, pero no funcionó y mi madre tampoco quería darme pastillas. Siguió buscando opciones hasta que un médico les dijo que me apuntaran a un deporte que me dejara sin energía. Y funcionó desde el primer día. Recuerdo que a veces se me cerraban los ojos en la cena porque estaba cansadísimo. El squash me ha cambiado la vida", explica. "Gracias a esta hiperactividad y a la receta de ese médico estoy aquí", concluye feliz.