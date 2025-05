Las polémicas arbitrales del clásico: De la mano de Tchouámeni que no fue penalti al extraño gol anulado a Fermín

El triunfo en el clásico (4-3) y la Liga en la mano no ocultaban la indignación que se vivió en el vestuario del Barcelona, dolido con la actuación del colegiado Hernández Hernández. "Estamos acostumbrados. Lo importante es que hemos ganado. No entramos a valorar. Ser árbitro es muy complicado", ha dicho Fermín después de que confesara que había tocado el balón con la mano en la acción de lo que habría sido el 5-2 al Madrid. Pero esa jugada no debió ser anulada según el reglamento, aunque la intervención del VAR donde se encontraba Martínez Munuera determinó que era ilegal.

Fue también el VAR quien llamó al colegiado canario para que chequeara una mano de Tchouámeni, que fue protestada airadamente por Ferran Torres y todos los jugadores del Barça. El balón iba directo a la portería de Courtois, pero esa trayectoria quedó interrumpida por el brazo izquierdo del jugador.

El Barça protestó por un penalti que entendía claro. Pero protestó en vano porque Hernández Hernández, tras chequearle con Martínez Munuera, decidió que no tenía que señalar la pena máxima. "No hay que entrar a valorar el arbitraje, pero como dijo Ronald”, ha dicho Fermín en alusión a Araujo, "ser árbitro es muy complicado, pero hubo decisiones que se pueden mirar".

Las miró todas el VAR y decidió que no había penalti de Tchouámeni. Ni tampoco de Frenkie de Jong sobre Mbappé, quien se había tirado descaradamente, pero Hernández Hernández señaló, y tras verlo en la pantalla, que había fuera de juego previo, lo que le evitó al delantero blanco la amonestación.

"Hoy hemos ganado y con muchas jugadas muy polémicas, tampoco voy a entrar. Lo importante es que hemos ganado, pero es verdad que tenemos que dar mucho más para ganar", ha reconocido Gavi alertando de todos esos errores arbitrales que condicionaron el clásico". ¿Ganar en el derbi el título? Mientras lo ganemos, seré feliz en el campo que sea", ha dicho el andaluz en torno a la visita del jueves al RCDE Stadium para medirse ante el Espanyol.