Barcelona - Real Madrid: resumen, goles y resultado del Clásico

Cerramos aquí el directo de un partido fastuoso, otro espectáculo trepidante del equipo de Flick, que tiene el título de Liga muy al alcance. Va a dar pena que concluya la temporada, con lo bien que nos lo pasamos. Cuatro victorias al Madrid este año, tres con remontadas, no es fácil de ver esto. Recordemos: el miércoles, si el Madrid no gana al Mallorca, el Barça será campeón. Si no, el jueves, que los barcelonistas visitan el campo del Espanyol, puede ser el día de la fiesta grande. Allí estaremos. ¡Hasta la vista!