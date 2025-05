'Los hombres de Paco' o cómo fabricar un equipo de subcampeones del mundo de rugby en diez meses

"¿Quién es Manu Moreno?", preguntó el encargado de protocolo del Consejo Superior de Deportes el pasado martes antes de la recepción a los subcampeones del mundo de rugby 7 en la sede del CSD. "Aquel alto", le indicaron. "Ese que se siente al lado del presidente", ordenó el tipo. Y Uribes terminó sentado al lado de Manu Moreno, uno de los hombres de moda en el deporte español que ha protagonizado portadas en revistas como 'Men's Health' o 'Esquire' y campañas de moda en marcas como Springfield, lo que ha provocado que se disparen los seguidores de las redes sociales de la Federación con sus apariciones. Casualmente el tuit que colgó desde su cuenta en redes el presidente del CSD de la visita, como se puede ver abajo, lo ilustra su foto con el mediático rugbier sevillano. El rugby español ha encontrado un diamante en su selección masculina de 7 y el CSD, que lleva lustros sufragando la fiesta del rugby patrio, se ha subido a ese caballo ganador.

"El gigante dormido" ha despertado

Para explicar lo que ha supuesto esta plata mundial de la selección masculina de rugby 7 hay que recurrir a otro hito del deporte que tuvo lugar también en la ciudad de Los Ángeles. La medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1984 que se colgó la selección masculina de baloncesto con jugadores como Fernando Martín, Epi, Juan Antonio Corbalán o Fernando Romay. Aquella medalla cambió la historia del baloncesto español, que hoy está considerado el segundo mejor del planeta tras el estadounidense por estructura, talento y resultados de sus clubes y selección. El rugby, al que su presidente federativo ha definido como "el gigante dormido", parece haber despertado y esta plata debería ser un punto de inflexión para construir una estructura de la que adolece actualmente el deporte oval.

En los últimos meses España se ha clasificado para el Mundial de XV masculino de Australia en 2027, ha hecho lo propio en el femenino para la Copa del mundo de Inglaterra 2025, ha ganado el Europeo femenino de XV, se ha proclamado subcampeón del Europeo masculino, ha visto como los chicos de la Sub-20 lograban la permanencia en el Mundial de su categoría y cómo los del Sub-18 batían a Escocia en un triunfo histórico para la cantera española. Por eso esta plata de los chicos del 7 corona esta buena deriva de nuestro rugby sustentadas en las subvenciones de World Rugby y del Consejo Superior de Deportes.

La selección española de rugby 7 ha pasado de lograr la permanencia en la última Serie del circuito de la pasada temporada, a meterse en las semifinales en seis de los siete torneos de esta campaña. Dos veces finalistas y flamantes subcampeones del mundo, nadie podía sospechar esta explosión. Para explicarla, nadie mejor que el seleccionador, y exinternacional en este grupo, Paco Hernández, y uno de los jugadores revelación de este grupo, Edu López.

Hernández no tiene dudas: "Hemos cambiado el proyecto 180 grados al pasar de concentraciones previas 10 días antes de cada serie a mantener la concentración permanente. Hemos educado a los jugadores en el entorno profesional. Ahora piensan exclusivamente en el rugby, son más profesionales, se cuidan al 100%... Más que de cantidad, creo que hemos dado un salto de calidad con la preparación física. Tenemos control de todas las cargas, de cómo y cuándo trabajan, hecho ampliado el número de entrenamientos juntos y ha crecido la competencia interna disparando el nivel del grupo".

De ser sparrings a candidatos al título

Cuando se refiere a lo físico, el seleccionador concreta algunas claves: "Hay una mejora evidente en el pico de velocidad y en la estrategia, porque hemos hecho mucho más análisis de vídeo de lo que se hacía antiguamente. Hay temas más individualizados, charlas individuales, para que cada uno desarrolle su rol en el equipo". Y sobre el cambio de propuesta rugbística, apunta que "el juego va cambiando porque el rugby va cambiando. Defensivamente, hemos pagado un paso adelante. Nuestro ratio de placaje que tenemos ahora es mucho mayor y las destrezas técnicas y la habilidad de los jugadores han crecido exponencialmente".

El madrileño Edu López es una de las revelaciones de un grupo que aparece recurrentemente en los resúmenes de las mejores jugadas de las diferentes Series Mundiales. El jugador criado en el Cisneros no esconde que "desde luego no nos imaginábamos hacer un año tan increíble, pero las cosas fueron saliendo y al final de 7 torneos, hemos hecho 6 semifinales". Y afirma como rasgo identitario del grupo uno que Hernández no ha nombrado en su balance: "Por decirlo de una manera elegante yo diría que nuestro rasgo identitario es el coraje. Utilizamos otra palabra, que siempre la tenemos puesta en el vestuario en grande para que todos la veamos. Las cosas pueden salir mejor o peor, podemos tener un día bueno o menos bueno, pero si le echamos coraje para estar luchando hasta el final, sabemos que las cosas van a salir bien. Y se ha visto esta temporada en partidos importantes de mucho nivel en los que hemos estado peleando hasta el final y los hemos sacado por ese coraje y esas ganas de luchar hasta el final".

Otra cosa que llama la atención en el grupo es el buen ambiente que hay. Jugadores procedentes de Madrid, Valencia, Navarra, Sevilla, Granada, Ciudad Real, hasta un 'guiri' nacido en Beirut y criado en Marbella, han formado esta familia, sentimiento que López pondera también como un factor fundamental para explicar el inesperado crecimiento: "La clave de nuestro éxito es el ambiente del grupo. Esta selección se ha convertido en un grupo de amigos que hasta nos vamos juntos de vacaciones. Hemos forjado una amistad increíble y eso se nota en el campo". España ha dejado de ser un invitado al circuito para convertirse en un enemigo incómodo para las selecciones con tradición rugbística. No hace mucho se pudo ver en una retransmisión como el seleccionador de una de las legendarias lesiones del rugby arengaba a sus jugadores. "¡Son España, os está pasando por encima España. ¿Dónde está vuestro amor propio? Mirad el escudo que lleváis en el pecho. Dos siglos de rugby llevamos dominando el mundo", advertía el técnico, al que los españoles terminaron doblegando con claridad pese a no tener un histórico rugbístico relevante.

"Ya no nos miran por encima del hombro"

Hernández, que fue jugador y ha vivido en primera persona este tránsito de sparring a potencia, habla del nuevo estatus de la selección en el escenario internacional: "A nadie le gusta perder. Recuerdo que en Hong Kong Nueva Zelanda nos tenía muchas ganas después de haberles ganado tres veces seguidas. Antes había veces que cuando jugaban contra España sacaban a gente para darle minutos y ahora nadie puede guardarse nada. Siempre ha habido un respeto mutuo, pero es verdad que ahora los equipos ya no nos miran por encima del hombro. Todo cambia cuando empiezas a competir de tú a tú. Hemos pasado de ganar de potra a Fiji el año pasado en Los Ángeles a vencerles con frecuencia. Los equipos nos miran de otra forma". López comparte la visión de su entrenador: "Notamos que nos miran de otra forma porque cada vez se muestran más amigables. Antes no sé si nos veían muy inferiores o qué, pero ni nos saludaban. Y ahora nos llevamos muchísimo mejor con ellos. Nosotros la mentalidad de ganar siempre la hemos tenido, pero es verdad que antes salíamos con el miedo o la duda que te hacía pensar: 'Joder, son Fiji, el mejor equipo del mundo, o Argentina, la mejor selección del momento'. Hoy nos da igual contra quien juguemos porque salimos siempre igual, sabiendo que si hacemos lo que tenemos que hacer podemos superar a cualquiera".

Edu, que se ha destapado como un finalizador de enorme talento, diferencia las diversas escuelas de juego que hay en el circuito: "Se nota mucho que cada hemisferio tiene su manera de jugar. Por ejemplo, Irlanda o Gran Bretaña respetan mucho la estructura de juego, mientras los del sur, como Nueva Zelanda, Samoa o Fiji son más individuales, buscan más el uno contra uno. Nosotros mezclamos un poquito de los dos.No tenemos un rugby tan monótono como el británico, porque respetamos la estructura, pero lo mezclamos con el uno contra uno de de Fiji o Nueva Zelanda. Creemos en nosotros y tiramos adelante cuando tenemos la pelota. Creo que tenemos una forma de jugar muy entretenida porque mezclamos los dos hemisferios".

Preguntado por sus jugadores diferenciales, Hernández saca pecho: "Tenemos muchos. Manu Moreno puede ser de los mejores del mundo en el juego aéreo, Pol Pla define muy bien, Alejandro Laforga es un chico que marca la diferencia, Edu ha hecho un inicio de temporada muy bueno, Jeremy tiene un pico de velocidad diferencial, Juan Ramos es uno de los mejores pateadores del circuito... Te puedo nombrar a todos porque todos son jugadores que marcan la diferencia por uno u otra cosa". Son el equipo de moda en el rugby: "los hombres de Paco".