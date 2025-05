Ancelotti abre la puerta a Xabi: "Ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del mundo"

Carlo Ancelotti se presentó en la sala de prensa con una sonrisa y con su tranquilidad habitual, aún sabiendo que puede estar antes sus últimos minutos como entrenador del Real Madrid si no gana en Montjuïc el clásico ante el Barcelona. Carletto habló de su futuro y de su posible marcha de forma discreta: "La luna de miel con el Real Madrid no se acaba y seguirá para siempre. Y no tengo nada más que añadir sobre eso. El Real Madrid, como el Milan antes, se queda en mi corazón más que otros por el tiempo pasado aquí y por el hecho de estar muy bien aquí. Como en todas las lunas de miel, al principio hay mucha pasión y luego se va a apagando, pero hay muchas otras cosas, como el cariño. La luna de miel con el Real Madrid va a ser hasta el último día de mi vida".

Bienvenida a Xabi Alonso

Sobre la noticia de la marcha de Xabi Alonso del Bayer Leverkusen, el técnico apuntó que "claro que he leído que Xabi se va del Leverkusen. Ha hecho un trabajo fantástico y tiene todas las puertas abiertas porque Xabi ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del mundo". Y posteriormente advirtió que "el Real Madrid es un club especial que merece una actitud especial no solo por parte del entrenador, también de jugadores, trabajadores... Y eso es lo que he intentado hacer".

Sobre los 350 partidos que ha dirigido, el italiano no tuvo problema para señalar los que más recuerda: "No es complicado: Lisboa, París, Londres... No recuerdo los 350, pero recuerdo partidos por lo bueno y también por lo malo. La mayoría de los recuerdos son buenos, pero también hemos hecho algunos que prefiero olvidar (risas)". Ancelotti habló sobre el clásico ante el Barcelona, apuntando que "hemos entrenado bien y estamos motivados e ilusionados. Nos jugamos mucho en este partido. Tenemos la confianza de que lo podemos lograr, aunque sabemos que va a ser muy difícil porque contra el Barcelona ha sido así en los últimos partidos. En este tipo de partido hay que defender bien porque ellos están acostumbrados a meter al rival en su campo. Pero también hay que aprovechar sus debilidades. Hay que manejar los detalles, los tiempos... Las cosas importantes de los clásicos siempre".

Ganar la Liga

Carletto confesó que "no es complicado preparar estos partidos porque no hay que motivar a los partidos", y sobre los rumores de su posible salida y la llegada de Xabi añadió: "A nosotros no nos ha afectado lo que rodea al equipo. Cero problemas". El técnico madridista tiene claro que "si ganamos la Liga será una buena temporada porque ganar la Liga es muy complicado, ya que necesitas continuidad. El hecho de estar tan cerca el uno del otro explica muy bien lo que va a ser el partido de mañana. Los dos equipos se juegan mucho, aunque obviamente el Barça tiene más opciones. Pero si ganamos, la Liga se abre...".

También se refirió el madridista a la incidencia en este clásico de la eliminación del Barça en Champions: "He visto el partido, que ha sido fantástico con dos equipos con características distintas. Si hubiese ganado el Barça nadie podría decir nada. Pero toca felicitar a PSG e Inter, que jugarán una final sin favoritos a día de hoy". Y concluyó refiriéndose al once que puede alinear: "Rodrygo ha vuelto y se ha entrenado bien después del estado febril de la semana pasada. No tenemos muchas opciones para el once por las lesiones, pero los que entran en la convocatoria están todos plenamente disponibles. Rodrygo es una opción, como Arda".