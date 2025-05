Marc Márquez destroza el récord de Le Mans arrinconando a sus rivales

"Todo está detectado. Las dos caídas han sido culpa mía, nada de la moto. Sé donde fallé y por qué. Al final, todo es cuestión de excesiva confianza". El catalán Marc Márquez (Ducati) jamás miente aunque al padre de Jorge Lorenzo, siempre tan original, diga que sí en sus charlas en las redes. Márquez ha registrado hoy un nuevo récord del popularìsimo trazado francés de Le Mans, con 1.29.855 minutos, que mejor el 1.29.919 que estableció, el pasado año, el actual campeón, ahora lesionado, Jorge Martín, también con una Ducati oficial.

"Fueron dos excesos en domingos importantes y por eso me duele haberme equivocado en los dos grandes premios, pues he perdido, por mi culpa, muchos puntos", explicaba Marc al llegar a Le Mans. "Por ejemplo, en Jerez, me caí en la curva que más me gusta. ¿Por qué?, pues porque los pilotos somos así, cuando llegas a la curva que más disfrutas, te lanzas y piensas, venga, un poquito más y ese exceso de confianza es el que acaba contigo en el suelo".

Marc Márquez fue el único que ha probado hoy, en Le Mans, el cambio de moto por si llueve en carrera. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Pero, claro, ese impetu es el que le ha convertido en el mejor piloto de la historia o eso dicen cientos de habitantes del 'paddock' del Mundial de este muchacho, que, de no haber sido por esas dos caídas, ya sería, casi, casi campeón. Hoy, en las dos sesiones del día, ha sido el mejor, el más rápido, el más determinante. Nadie le ha podido perseguir, cazar, pese a que el local Fabio Quartarari (Yamaha, a 0.177 segundos de MM93) y el otro campeón 'Pecco' Bagnaia (Ducati, a 184 segundos) se acercaron bastante al mejor, que ha dominado la sesión durante casi una hora por medio segundo.

A destacar (y mucho) el papel del novato, del 'rookie', Fermín Aldeguer (Ducati, cuarto, a 0.366 segundos de Marc) y por delante de su jefe de filas y líder del Mundial, Àlex Márquez (Ducati, quinto, a 0.401 de su hermano). Los otros que se han ganado la clasificación directa para la Q2 de mañana que decide los puestos de la parrilla han sido Jack Miller, Pedro Acosta, recien operado del sindrome compartimental del brazo derecho por el doctor Xavier Mir ha brillado a gran altura, Maverick Viñales, que sigue aspirando al podio, Franco Morbidelli y Marco Bezzecchi.

"Yo no sé quién podía tener dudas sobre Marc, yo no, desde luego. Está un pasito por delante de todos, otra cosa es que le podamos pelear alguna victoria, pero yo lo tengo claro: se cayó en Jerez y, al día siguiente, hizo el mejor tiempo en el test y, ahora, se ha traído esa velocidad a Le Mans"

“Bueno, este es uno de los circuitos que más me cuesta, por eso me he pasado el día dando vueltas, para entenderlo, para saber donde debo mejorar y, si puedo, dar mañana un saltito, pero no será fácil, debo reconocerlo”, contó Àlex Márquez, líder del Mundial. “Le Mans puede ser, sí, de los circuitos que más me hagan pensar en carrera en la dirección de calcular si puedo o no arriesgarme, pero eso deberé entenderlo mañana, cuando trate de meterme en las dos primeras filas de la parrilla”.

Marc, muy convencido

Cuando le preguntas al líder por los dos tremendos entrenamientos de su hermano Marc este viernes, primero destacado en los dos, el ‘hermanísimo’ lanzó una sonrisa al aire y volvió a repetir lo que lleva diciendo todo el año. “No sé quien podía tener dudas de Marc. Yo, desde luego, tengo clarísimo que sigue un paso por delante de todos nosotros, aunque podamos pelearle, discutirle, alguna victoria. Es más, se cayó en Jerez el domingo y, al día siguiente, en el test hizo el mejor crono y estuvo tremendo. Y ese estado de forma se lo ha traído a Le Mans. Insisto, yo lo tengo clarísimo”.

Y Marc, también. El mayor de los Márquez fue muy sincero cuando dijo que “con esta moto fluyo en la pista, es difícil conocer el límite, pero se encuentra. Otra cosa es, insisto, el exceso de confianza y, en ese sentido, no debo animarme demasiado. Hay que meterse en primera fila de la parrilla y, después, salir a por todas, lo que no me ocurría antes cuando debía buscar alguna referencia. Ahora, no, ahora son los demás los que me persiguen”.