Jordi Bargalló y la cuadratura de un círculo de 42 años: "Es un regalo, algo mágico"

"Cada vez que bajo por el túnel de vestuarios hacia la pista revivo al niño que llevo dentro y se me pone la piel de gallina", asiente Jordi Bargalló (Sant Sadurní de Anoia, 1979) a las puertas de la final four de la Liga de Campeones de hockey. Es la inesperada penúltima parada de un camino de 28 años que acaba este curso porque cuelga los patines. Lo hará convertido en una leyenda de este deporte, con un sinfín de títulos: cuatro Mundiales y cuatro Europeos con la selección española más tres Champions con el Liceo (2003, 2011 y 2012) entre tantos otros trofeos. Con el Noia ganó una Copa del Rey y una CERS antes de la veintena, antes de salir para hacer carrera.

En 2021 decidió volver al Noia para "cerrar el círculo", porque sentía que se "debía" más tardes en el Ateneu ante su gente. Acabar en el equipo del pueblo ya era un final redondo. Acabar en la final four con el equipo del pueblo ya es "mágico". "Es un regalo que nos hemos hecho a nosotros mismos", dice. Habla "orgulloso" de ver la conexión entre el equipo y el pueblo, una de las Galias del hockey en Catalunya: "Aquí el deporte rey es el hockey. Nosotros tenemos el cava y el hockey".

En furgoneta al aeropuerto

El Noia, campeón en 1989 y subcampeón en 1990, ha regresado 19 años después a una 'final four' como un "infiltrado". "Por presupuesto ya no deberíamos haber pasado ni la fase de grupos", asiente. "Los otros equipos son profesionales y viajan el día antes para tocar la pista. Nosotros vamos directos a los partidos. En la ida de las semifinales salimos de Sant Sadurní a las 4 de la mañana y jugábamos en Trissino a las 9 de la noche. Fuimos en furgoneta al aeropuerto de Barcelona porque no tenemos autobús, en avión hasta Venecia y luego en furgoneta a Trissino. Alquilamos dos furgonetas y condujeron el fisio y el presidente o el vicepresidente. Cada viaje ha sido una odisea", explica. Los jugadores cobran, pero no lo suficiente para dedicarse al hockey.

Jordi Bargalló, en el Pavelló Olímpic de l'Ateneu Agrícola en Sant Sadurní. / Ferran Nadeu / EPC

Así que jugar la 'final four' ya es un éxito, casi un título. "Es una alegría, una fiesta", asiente. "Sé que los favoritos son los otros, pero nos da un poco igual y nos sentimos cómodos con este papel. Empezaremos cinco contra cinco, con la pelota en medio y con 0-0. Será muy difícil, pero tendremos nuestras opciones e iremos a por ellas", matiza.

El rival en las semifinales será este sábado el Barcelos portugués y el otro cruce medirá al Benfica y al Oporto. El hockey catalán ha ganado 40 de las 58 ediciones de la Liga de Campeones, con 22 títulos del Barça, 8 del Reus, 6 del Igualada, 3 del Voltregà y uno del Noia, pero el último título fue en 2018.

Cambio de hegemonía

Nueve de los diez últimos finalistas han sido de Portugal, sede de las últimas seis 'final four' y también de la de este fin de semana. El cambio de hegemonía parece evidente. La Liga lusa crece cada día gracias al poder de los clubs de fútbol, el Benfica, el Porto y el Sporting, y equipos como el Barcelos o el Oliveirense, el equipo de Bargalló de 2016 a 2021. Su hermano Pau, 14 años menor, cambió el Barça por el Benfica en verano. Desde Portugal se explicó que se convirtió en el jugador mejor pagado del mundo, con un contrato de un millón para cinco años.

Podrían enfrentarse en la final. Si escarba en los recuerdos emerge una imagen, un día. "Estábamos jugando a hockey en el comedor y rompimos una lámpara antigua. La giramos un poco para que no se viera, pero luego le dije que teníamos que confesar. Yo de pequeño había hecho mil cosas así y no dije nunca nada, pero él debía tener tres años y sentí que como hermano mayor tenía que educarle", sonríe.

Jordi Bargalló, con un stick, en Sant Sadurní. / Ferran Nadeu / EPC

Es socio del Noia desde la cuna: "Creo que mi padre nos fue a hacer socios del Noia y después pasó por el registro. En mi familia cuando uno nace lo hacemos socio del Noia al momento". A los tres años ya patinaba. 42 años después se acerca el momento de desanudarse los patines. Dice que esperaba que este momento no llegara nunca: "Si pudiese volvería a repetirlo todo, pero la vida son momentos y siento que debo dar un paso al lado. He tenido la suerte de cobrar del hockey, pero hubiera pagado por tener esta carrera tan larga y exitosa. Me siento un privilegiado".

Más cerca de sus hijos

Empezó el curso con la decisión tomada. Porque el cuerpo empieza a decir basta, para despedirse a un buen nivel y para poder estar más cerca de sus dos hijos. Jordi ya tiene 10 años y juega a hockey. Gina ya tiene 15 años y juega a vóley. "Le puse el stick en la mano, pero no lo cogió. Cuando nació estábamos en A Coruña y en el Liceo cada dos semanas tienes que viajar a Catalunya para jugar. Por culpa del hockey su padre se iba todo el fin de semana cada dos semanas". En la 'final four' habrá tres Jordi Bargalló: su hijo, él y su padre, de 73 años. Si Jordi o Pau logran el oro acabará en su casa.

Él trabaja como tutor deportivo en una academia internacional de hockey y será el segundo entrenador de la selección española: "Si lo mejor que existe en el hockey es jugarlo lo segundo mejor, lo que está más cerca es ser entrenador".

"Tengo que ir encontrando mi sitio. Digerir bien que no tendré que ir a entrenar. Y poco a poco veré qué me pide el cuerpo. Sí que hay un poco de miedo, de respeto por sentir que ya no harás lo que más te ha gustado toda la vida a parte de estar con tus hijos. Pero iré encontrando mi sitio. La vida es maravillosa. Es larga. Iré viendo lo que me depara. Encontraré cosas seguro. Hay mil cosas a hacer. Y si no iré a pasear el perro", dice. Su perro se llama Trasto.