Golpe de autoridad de Demi Vollering en la Vuelta femenina

Paseaba Dori Ruano, embajadora de la Vuelta, pionera del ciclismo femenino español, por las calles de Golmayo, un pequeño pueblo de casas nuevas situado a las afueras de Soria. Allí estaban aparcados los autocares de los equipos. “¿Conocéis la subida?”, preguntaba la exciclista salmantina. A los que la desconocían les explicaba cómo eran las cuestas, las rectas y las curvas de las Lagunas de Neila, techo de la ronda española femenina. No omitía detalle. Quería que todas compitiesen en igualdad de condiciones.

Atendían las corredoras a las directoras y directores desde las bicis mientras calentaban piernas en los rodillos estáticos. Las etapas femeninas son mucho más cortas que las masculinas y por eso hay que salir preparadas desde el kilómetro cero para lo que pueda ocurrir.

Sin embargo, al margen de las explicaciones de Ruano, en el ambiente soriano se palpaba lo que luego ocurriría en la subida que decidió la quinta etapa y quién sabe si ya el destino de la Vuelta.

A Demi Vollering y a su equipo francés, el FDJ, no hacía falta que le contasen en Soria cómo era la ascensión final, porque la corredora neerlandesa se la sabía de memoria. No en vano había ganado dos veces en la cumbre, aunque en la disputa de la Vuelta a Burgos, que tiene como ronda una gran importancia en el ciclismo femenino. Y, a las afueras de Soria, ya se intuía lo que iba a ocurrir.

Calcada a Pogacar

Vollering, como mujer y sobre una bici, es igual a Tadej Pogacar en idénticas condiciones en categoría masculina. Si el astro esloveno no acude a una carrera a entrenar, un imposible, ya se sabe el nombre del ganador, sobre todo si hay una montaña en el guion final de la etapa. Pues bien, Vollering es calcada. No hay mujer que la contrarreste cuando acelera el ritmo en una subida. No se levanta. Tampoco efectúa un demarraje letal al estilo de Pogacar. Ella, como si se escondiese, empieza a marcar un ritmo tan potente que nadie puede seguirla, pero dando la sensación de que sube tranquila, cuando es todo lo contrario.

La sexta etapa / UNIPUBLIC

Así ganó este jueves en las burgalesas Lagunas de Niela. Aceleró más que demarró a tres kilómetros de la meta. Poco a poco, fue ganando distancia a las dos corredoras que la perseguían, la suiza del Movistar, Marlen Reusser, y a su exdirectora y ahora rival Anna van der Breggen, que cruzaron la meta en este orden.

La campeona de España

Destacó también y de forma muy positiva la ascensión realizada por la corredora guipuzcoana Usoa Ostalaza. A los 27 años es la campeona de España y la líder del conjunto vasco del Laboral Kutxa. Fue quinta en la cumbre de las Lagunas de Neila. Se colocó en la octava plaza de la general, la que ocupaba hasta ahora Mavi García que tuvo un mal día.

Vollering se vistió de líder seguida por Van der Breggen y Reusser, a 45 y 46 segundos de diferencia. Dio un golpe sobre la mesa de la Vuelta, a falta de dos etapas, aunque la principal es la del sábado que, salvo sorpresa monumental, debe servir para que la corredora neerlandesa de 28 años gane de forma consecutiva una segunda ronda española.

