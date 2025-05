Àlex Márquez espera que Ducati le de alguna 'golosina' para ir aún más rápido

“Si al empezar el Mundial me dicen que saldría de Jerez como líder del campeonato, no me lo creo pero ni en broma, la verdad es que está siendo un inicio excelente, sí”. Àlex Márquez (Ducati), que, en tan solo cinco grandes premios, está a punto de igualar su puntuación del año pasado al final del campeonato, se encuentra en un momento de forma, tanto física como mentalmente, extraordinario y por eso llega a Le Mans (Francia) como líder del campeonato, eso sí, con solo un punto más que su hermano Marc (Ducati).

El ‘hermanísimo’, ganador en Jerez de su primer gran premio de MotoGP, reconoció que, a media tarde del domingo, tuvo que irse a pasear un rato con Gabriela, su novia, “pues no acababa de asimilar todo lo que significaba para mí haber logrado, por fin, una victoria en el Mundial grande”. Luego reconoció que, el lunes, que ya tocaba test, enseguida volvió a ser “un piloto más de la parrilla”.

Cuando le comentamos que su hermano había bromeado con la posibilidad de que si se mantenía arriba, Ducati podría hacerle algún regalito, Àlex fue tremendamente sincero. “Con Gigi (Dall’Igna, máximo responsable de Ducati) mantengo una relación estupenda y cuando nos tenemos que decir las cosas, nos las decimos con toda sinceridad. Y él ya nos explicó cuál iba a ser la política de Ducati y, por tanto, si llega algo, estupendo, pero con lo que tenemos ya podemos pelear con los mejores”.

Àlex Márquez y su nueva Ducati. / GRESINI RACING TEAM MEDIA

Pese a todo, Àlex sí quería tener “una ‘golosina’ que nos iría muy bien, sobre todo para las carreras largas del domingo, una ‘golosina’ que ellos tienen y nosotros aún no, pero pelearemos para que nos la den en las próximas carreras aunque, repito, ya estamos bien como estamos”.

El pequeño de los Márquez Alentá llega a Le Mans, uno de los circuitos más populares del mundo y donde, el domingo, se citarán más de 100.000 aficionados, con la ilusión de mantenerse cerca de los mejores. Cuando se le pregunta si está adquiriendo la estrategia de Jorge Martín para ser campeón, es decir, proponerse ser el más regular de la parrilla, Àlex señala que “Jorge no solo fue el más regular, también fue uno de los más rápidos en cualquier circunstancia, carrera y gran premio y, por tanto, hay también que ganar carreras, pues con Marc en pista no puedes hacer demasiadas cuentas. Pero, sí, es evidente que estar siempre en los puntos y cuanto más arriba mejor, tanto el sábado como el domingo, es lo que nos permitirá, al final, tener o no opciones de éxito”.

"Ellos, los pilotos oficiales, tienen algo que a nosotros nos iría también muy bien, sobre todo para las carreras largas del domingo. Se trata de una 'golosina' que estamos persiguiendo pero, bueno, tal y como estamos ya estamos bien" Àlex Márquez — Piloto del equipo Gresini y líder del Mundial de MotoGP

Ni que decir tiene que Àlex Márquez está “orgullosísimo” de pertenecer a la familia Gresini y ha tener el equipo que tiene. “Ya desde que tomé contacto con esta Ducati, en noviembre en Barcelona, me lleve una alegría, pues se adapta mucho mejor que la 23 a mi estilo y así lo vimos con nuestros técnicos. Se trata de tener una base sólida para poder rendir a buen nivel ya en los primeros entrenamientos del viernes sea el circuito que sea y eso lo estamos consiguiendo, de momento”.

“Ni que decir tiene”, añade Àlex, “que habrá circuitos que se me atragantarán, seguro, y no pienso en uno solo, sino en dos o tres, como nos pasó en Catar, y es entonces cuando no debemos de perder la calma y seguir puntuando todo lo que se pueda”.