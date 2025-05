Ahora sabrán todos aquellos, que últimamente son legión, que eso de que el camino vale más o tanto como el final, lo que valen los títulos, el precio que tienen, la importancia de conquistarlos y, sobre todo, lo mucho que cuestan.

Es cierto que con el pitido final de otro majestuoso Inter-Barça, lo único que se le ocurre a cualquier aficionado neutral, a cualquier amante del fútbol, del fútbol de verdad, no de este arte que inventaron los italianos, que no tiene nada que ver con el fútbol que nos gusta a todos (aunque ganen mucho, mucho), es salir al balcón y gritar “¡viva la madre que os parió, ‘brothers’”.

Fue una semifinal, que el Barça hacia seis años que no pisaba, que no jugaba, que no sabía lo que era. Era el primer partido de verdad, duro, serio, difícil, al que se enfrentaban el 70% de esos niños que se inventaron Ronald Koeman, Xavi Hernández y Hansi Flick. Era una prueba más y la superaron, pero, sobre todo, no les digan, por favor, que han cumplido. Que el camino fue precioso.

No le digan a Joan Laporta, que ya estaba preparando las próximas elecciones si pasaba a la final, que fue hermoso mientras duró. Fue, en efecto, algo tremendo: 3-3, 4-3 y 7-6. Lo nunca visto, ni se repetirá.

Lamine Yamal volvió a brillar en Milan. / Associated Press

No le diga a Flick que, en tan solo 10 meses, ha construido el equipo más divertido y atrevido del mundo, que estuvo bien. No le digan que el camino fue bello porque él quería esta Champions, porque él sabe lo que vale esa Copa de Europa.

No le digan a Lamine Yamal que su actuación ha sido apoteósica, que ya está en la cúspide del fútbol mundial y que de ahí no le van a bajar. No se lo digan porque él quería reinar en Munich y liderar, completa, la conquista de esta maravillosa Champions.

No le cuenten al abuelo de esta divertida tribu que el camino valió la pena y que nosotros, todos, estamos muy, muy, muy orgullosos de lo que han hecho. No le digan al bueno de Szczesny que valió la pena dejar de ser un jubilado para participar de este Dragon Khan tan brutal. Este, el señor que fuma, también quería esta Champions.

Porque el problema no fue el camino, el problema es que merecieron más, mucho más. Y volvieron de vacío. Pero lo mejor de anoche es que aún queda camino por recorrer y la tristeza de hoy puede ser la fiesta del domingo.