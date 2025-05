Un equipo sin dramatismo, por Jordi Puntí

Corría el minuto 78 de partido, cuando el marcador del Inter-Barça señalaba 2-2. Araújo sustituía al lesionado Íñigo Martínez y yo apreté el botón de Pausa en mi mando a distancia. Necesitaba tomarme un respiro y detuve el fútbol, qué gesto más iconoclasta. Fueron 30 segundos y enseguida volví al presente, a la realidad de un partido impredecible, y en ese lapso me dije: “Sea cual sea el resultado final, este partido ya lo hemos ganado, lo ha ganado el Barça”. Me apoyaba en lo que habíamos visto hasta entonces, en la ida y en esa segunda parte portentosa en Milán. El comentarista de mi transmisión era Diego Latorre, sabio exfutbolista argentino, y elogiaba a esos jóvenes que mostraban rebeldía, orgullo, descaro, fe. “Qué arraigada debes tener la idea futbolística para que en los momentos difíciles sigas jugando de forma orgánica, sin desfallecer”, decía.

Luego vinieron el gol de Raphinha (marcó el tercero, como en la ida) y el empate del Inter en el último suspiro, y seguro que los aficionados italianos también veían el vaso medio lleno, igual que yo. Razones no les faltaban: son un equipo experimentado, que ya jugó la final de la Champions hace dos años (la perdió) y todavía puede ganar el Scudetto. En el fondo, con el 3-3 en ambas eliminatorias, con remontadas heroicas, cada uno con su estilo, Inter y Barça llegaron a la prórroga con una igualdad máxima: San Siro parecía mirarse en el espejo de Montjuïc. Pero con una sutil diferencia: la prórroga. ¡Oh, si hace una semana se hubiera jugado un tiempo extra en Barcelona, con su público animándole! Pero el sorteo así lo decidió: la vuelta en Milán, cuestión de azar.

Después llegó la derrota cruel. Podemos preguntarnos si Araújo salió de perfil en dos de los goles, acordarnos de los lesionados o discutir si el árbitro Marciniak perjudicó al Barça (habría que estudiar la relación entre árbitro autoritario y calvicie), pero de una cosa no hay duda: este es un equipo sin drama ni sensación de pérdida. No les corresponde, son futuro. La eliminación no desnudó a los jugadores del Barça, si acaso vistió al fútbol, y esto es un regalo para todos los aficionados.