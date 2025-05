La inesperada metamorfosis de Dembélé: de extremo de cristal a goleador franquicia del PSG

¿Recuerdan a aquel afilado extremo francés que jugaba en el Barça, que se caracterizaba por su fragilidad muscular, su irregularidad, su carácter díscolo y disoluto? ¿Recuerdan a Ousmane Dembélé, ese chico talentoso de 135 millones de euros cuya genialidad no conseguía disfrazar la frustración que generaba entre los aficionados azulgranas? Pues bien, ese futbolista ya no existe. Ni es extremo, ni es frágil, ni es irregular, ni es frustrante. Hoy es un delantero centro de 33 goles que está a punto de llevar al PSG a la segunda final de Champions de su historia.

Llega el conjunto parisino al partido de vuelta de semifinales contra el Arsenal (hoy, 21.00 horas) con ventaja en el marcador. El pasado martes, en la ida disputada en el Emirates Stadium de Londres, el equipo que entrena Luis Enrique se impuso por 0-1. El gol, claro, lo anotó Dembélé, el jugador que, sin que nadie lo viera venir, ha conseguido que ya nadie en París llore por la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid.

Aquel partido no lo pudo terminar, por una inoportuna pero leve lesión que no le impedirá jugar esta noche en el Parque de los Príncipes. "Lleva dos días entrenando con normalidad, estará a mi disposición", confirmó en la previa un Luis Enrique que ha conseguido extraer la mejor versión de un Dembélé que puede reivindicarse, ahora mismo, como uno de los mejores futbolistas del mundo esta temporada.

El decisivo castigo de Luis Enrique

Y todo, curiosamente, comenzó en un partido contra el Arsenal. No en la ida de la semifinal, claro, sino en el choque de la liguilla de Champions jugado el 1 de octubre en el que Luis Enrique tomó la decisión de no convocarle por motivos disciplinarios. "No hay un problema entre el jugador y el entrenador, hay un problema de compromiso del jugador en relación al equipo", argumentó entonces el entrenador español, sin querer entrar en detalles.

Hace poco, cuando le preguntaron sobre su contribución al crecimiento de Dembélé durante el curso, Luis Enrique apeló precisamente a aquel episodio. "Lo mejor que hice fue no ponerlo a jugar en Londres cuando todo el mundo me criticaba. Fue mi mejor decisión. Todo lo demás lo hizo él con sus compañeros, sus cualidades y su confianza. Pero mi decisión en Londres fue muy importante", reivindicó.

Los números demuestran que, más allá de cuáles fueran los motivos concretos, Dembélé ha dado un salto cualitativo de rendimiento durante esta temporada, la primera del PSG sin Kylian Mbappé en nómina. Suma 33 goles entre todas las competiciones, cuando su récord en una temporada completa eran los 14 que anotó en su segundo curso en el Barça (2018/19), un crecimiento inesperado en un futbolista que cumplirá 28 años la semana que viene. Y acumula 3.033 minutos de juego, a solo 351 (menos de cuatro partidos completos) de su mejor registro, el de su única temporada en el Borussia Dortmund (2016/17), dejando atrás su bien ganada fama de jugador de cristal.

El mejor pagado de Francia

Todos estos datos refrendan el crecimiento descomunal de un futbolista al que Luis Enrique, un ingeniero táctico, apostó por reubicar como delantero centro tras la salida del equipo de Mbappé y Kolo Muani y ante su escasa confianza en Gonçalo Ramos. La salida del hoy jugador del Real Madrid, por cierto, le colocó en el primer puesto de los jugadores mejor pagados de Francia, con 1,5 millones de euros mensuales, según publicó 'L'Équipe'.

"Es un jugador diferente, de los que te gusta ver jugar en un campo de fútbol porque marca la diferencia. Es un genio con el balón, un jugador que te puede cambiar un partido a la mínima", le elogiaba ayer su compañero Achraf Hakimi, consciente de que Dembélé se ha convertido en el líder de un equipo que aspira a alcanzar la segunda final de Champions de su historia, tras perder de la 2020 contra el Bayern. También sería la segunda para el Arsenal que entrena Mikel Arteta, que luce en su palmarés el subcampeonato de 2006, edición ganada por el Barça... El Inter ya espera al ganador en la final de Múnich.