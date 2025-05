Frank Porté, el piloto que pasó del videojuego a la vida real: “Mi vida no tiene sentido de tantas oportunidades que me salen”

Su historia recuerda a la del protagonista de la película Gran Turismo en la que un joven consigue convertirse en piloto tras demostrar sus habilidades en un juego. Como en la película, que está basada en hechos reales, Frank Porté (Andorra, 2006) consiguió dar el salto de los simuladores y los videojuegos al pilotaje real en Fórmula 4 y actualmente compite como ‘rookie’ en la Porsche Supercup.

“Sé que mi trayectoria no es la habitual en la parrilla. Mis compañeros llevan muchos más años que yo en esto, se sorprenden cuando les explico que no he hecho nunca ni siquiera un karting y que tengo poco más de tres años de experiencia”, asegura el piloto híbrido. Se le considera así porque es de los pocos pilotos que compite tanto en categorías virtuales como en automovilismo real. “Cuando no estoy pilotando en la vida real, estoy en algún plano virtual, pero me paso los días al volante. No tengo más hobbies que este”, asegura.

A pesar de su corta edad, Frank ya tiene un extenso currículum al volante y a sus 18 años se ha convertido en el piloto andorrano mejor posicionado en la F4. “Me llegan a decir hace un par de años que llegaría hasta aquí y no me lo hubiera creído. Mi vida últimamente no tiene sentido de tantas oportunidades que me salen”, asegura. “Sé que estoy dejando de lado otras cosas como salir con mis amigos o tener una vida universitaria, pero valdrá la pena, estoy persiguiendo mi sueño”, sentencia.

Y es que aunque a Frank siempre le interesaron las carreras y su padre de hecho, corría anualmente el Andorra GSeries, no fue hasta hace unos tres años que se lanzó a probar suerte. Un año, Frank y su hermano probaron las GSeries y dejaron a todos con la boca abierta. “Para sorpresa de todos, lo hicieron muy bien y allí empezó a conectar con su pasión”, explica la madre del piloto, Francisca, que afirma que hasta entonces nunca sabía qué quería ser de mayor. “Siempre fue un chico muy listo, tenía altas capacidades y en el colegio era sobresaliente, pero nada le motivaba como para querer dedicarse a ello. La primera vez que dijo que quería ser piloto nos pilló un poco por sorpresa”, explica.

Frank Porté, uno de los primeros "pilotos híbridos", F4 virtual y real durante la Porsche Cup en el Circuit de Barcelona / Victòria Rovira / EPC

Un simulador por aburrimiento

Tras esa primera y fugaz experiencia al volante, sin haber conducido jamás nada antes, se introdujo en el Automòbil Club Andorra (ACA) para saber qué opciones tenía para poder empezar su carrera. “Surgió rápidamente la oportunidad de unirme al ACA eSports, que era una liga con simuladores. Y allí aprendí las bases de la conducción y las carreras. Tanto, que entré en el equipo nacional de eSports de Andorra”, rememora. Su participación fue clave para lograr buenos resultados en la liga virtual de escuderías y forjó una parte de su carácter al volante.

“Conseguí que mis padres me compraran un simulador para practicar en casa durante el covid que costaba menos de 200 euros. Lo pedí porque me aburría y al principio jugaba a juegos, no a entrenar en simulador”, rememora. “Practicaba casi todo el día. Horas y horas. Vi que me gustaba y se me daba bien y poco a poco fui mejorando el equipo que tenía”, justifica el piloto híbrido y confirman sus familiares. Poco después de haberse iniciado en los eSports, y sin casi saber cómo ocurrió, se le presentó la oportunidad de hacer un test en Fórmula 4, la categoría de carreras de monoplazas a nivel nacional, diseñada para ser una plataforma de desarrollo para jóvenes pilotos que buscan ascender a la Fórmula 1.

En el test de Le Mans demostró un gran talento y un ángel inversor confió en su talento para el próximo año. Esa primera temporada, compitió en la F4 francesa y en 2024, en su segunda temporada consiguió varios podios convirtiéndose en el primer piloto andorrano en llegar tan lejos y terminando en sexta posición. “Lo hice bien. Y desde entonces me han ido saliendo oportunidades increíbles. Sigo sin creer que las cosas se dieran tan bien por casualidad y cuando lo cuento sigo alucinando. Parece increíble, pero gracias a que alguien financiara el inicio de mi carrera en la Fórmula 4 todo un año pude aprender muchísimo, y llegar a donde estoy hoy. Hasta entonces solo había tocado simuladores”, recuerda Porté.

Este año se ha embarcado en un nuevo cometido al volante de un GT y competirá como ‘rookie’ en la Porsche Benelux Cup y la Porsche Mobil 1 Supercup, uno de los campeonatos soporte de la Fórmula 1. “El mundo del motorsport es muy complicado económicamente. Ahí es donde yo tuve la suerte de encontrar alguien dispuesto a invertir y confiar en mí. Si no, no hubiera podido hacer el salto del virtual al real”, explica el joven piloto.

Su experiencia virtual le ha permitido conocer los circuitos y familiarizarse con los trazados y las estrategias de carrera en un tiempo récord. “Hay que diferenciar el juego del simulador, porque los simuladores son realmente eficaces para entrenar para las carreras”, explica.

Frank tiene claro que sin el apoyo externo de patrocinadores e inversores, este sueño no hubiera sido posible y desde hace años cultiva un potente perfil de redes sociales. Tiene casi 300.000 seguidores y le sirve para seguir en el punto de mira de patrocinadores y marcas para seguir desarrollando su carrera. “Las redes hoy en día son cruciales para todo. Necesitas tener una gran exposición pública para tener apoyo en el Motorsport porque es muy difícil ganar dinero tanto en real como en virtual”, zanja.