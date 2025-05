Vuelve Lewandowski para la Champions ante el Inter y Balde no llega a tiempo

Se ha perdido cuatro partidos, incluida una final de Copa del Rey. En su ausencia, Hansi Flick ha tenido que recurrir a Ferran Torres su suplente habitual. Y en Valladolid acudió incluso a la figura de Pau Víctor, su tercer delantero centro. Pero ahora regresa Robert Lewandowski. Se ha recuperado el delantero polaco para llegar a tiempo de jugar la vuelta de la semifinal de la Champions en Milán ante el Inter (3-3 en la ida de Montjuïc).

Vuelve Lewandowski para el partido más importante de la temporada. Al menos, hasta ahora. Regresa el ‘nueve’ para ayudar al equipo en el duelo contra el Inter, aunque, tal vez, Flick no corra riesgos de salida. El técnico azulgrana planea mantener a Ferran Torres en el eje del ataque escoltado por Lamine Yamal (banda derecha) y Raphinha (flanco izquierdo).

Ya se había entrenado el polaco con el grupo este pasado domingo, horas después del sufrido triunfo en el Nuevo Zorilla ante el Valladolid. Y ahora Lewandowski está preparado.

Ter Stegen no está inscrito en Europa

Está incluido en la relación de 23 jugadores donde no aparece Balde, quien no ha llegado a tiempo para estar en el partido contra el Inter. El polaco por Dani Rodríguez, el joven de La Masia, que se lesionó en Valladolid y Astralaga por Ter Stegen, que no está inscrito en la Champions.

Eso permitiría al entrenador alemán tener el recurso de alinear al delantero polaco en el segundo tramo del partido. Se ha perdido cuatro duelos: Mallorca (1-0), Madrid (3-2), Inter (3-3) y Valladolid (2-1). O sea, tres triunfos del Barça y un empate en ausencia de Lewandowski.

No ha probado Flick de salida la opción de Dani Olmo como ‘falso nueve’. En ninguno de los cuatro partidos sin Lewandowski ha usado al exjugador del Leipzig sino que ha preferido colocar a Ferran Torres o incluso a Pau Víctor. Tan solo recurrió el alemán a Olmo en los minutos finales del choque ante el Valladolid, donde quiso preservar la figura de Ferran, a quien no utilizó ni un solo minuto.