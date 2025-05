José Ángel de la Casa: 10 momentos relevantes de su larga trayectoria como narrador deportivo

José Ángel de la Casa (1950-2025) se jubiló de RTVE en 2007 después de narrar seis Mundiales de fútbol, seis Juegos Olímpicos y más de 2.000 partidos a lo largo de su trayectoria. Pasó a la historia por su famoso gallo al cantar el último gol, el de Juan Señor, en el 12-1 a Malta, que clasificó a España para la Eurocopa de 1984. A continuación, 10 momentos de la trayectoria del periodista castellano.

Durante la Eurocopa de 2004 se dio cuenta de que le pasaba algo. Le temblaban las manos y no podía agarrar de forma estable el micrófono. El técnico de sonido lo solucionó poniéndole microcascos. Pronto descubrió lo que le sucedía: Parkinson. Sabía lo que era: se lo había visto sufrir su padre.

En 2007, un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en RTVE le obligó a jubilarse anticipadamente. Les cayó a todos aquellos periodistas de la empresa pública que tenían más de 52 años. De la Casa, consciente de su enfermedad, explicó que no se resistió. El partido de la Eurocopa que España disputó ante Islandia el 28 de marzo del 2007 supuso la despedida. "Después de 30 años, me permitirán un minuto para decirles que yo he disfrutado mucho durante todo este tiempo", dijo entonces. Aún continuó narrando algunos partidos de la Liga de Campeones en Castilla-La Mancha Televisión.