De cine, por Lluís Carrasco

Lamine Yamal celebra la victoria en la Copa del Rey / AFP7 vía Europa Press

Vivimos un año de cine, y podría adornarles esta sentencia, pero lo cierto es que el 2025 nos está dejando tal manto de acierto, que casi todo lo criticable queda tapado de un convincente abrigo de resultados que no deja espacio a que crezca el más mínimo atisbo de conflicto o de duda. El primer equipo, su cuadro técnico entero con un Flick monumental a la cabeza, una comisión deportiva poco intrusiva y una directiva respetuosa, están obrando el milagro, y lo cierto es que la afición lo está viviendo primero con cierta sorpresa, no lo neguemos, pero también, con un orgullo que ya ni recordábamos.

La explosión de alegría y de júbilo que se vivió en Sevilla, antes, durante y después del encuentro, es algo que hacía años que esperábamos. Unión en sentido absoluto por las calles, buenas caras, seguridad en la mirada y hasta encuentros casuales y muy afables que tuve la oportunidad de presenciar entre algún miembro de la junta actual con algún futuro presidenciable (estaban todos) al abrigo de la Giralda, palabras de ánimo y de confianza entre unos y otros, barcelonismo en sentido absoluto.

De cine. Un ejército, el culé, con el que no podrían ni las tropas del enloquecido comandante Walter E. Kurtz en la mítica Apocalypse Now de Coppola. Una familia, la culé, que no se dejaría impresionar o atemorizar ni por los mismísimos Addams, con la inefable “Morticia”, al frente y sus desagradables hijos, “Miércoles y Pugsley”. Y es que el Barça, en el sentido más amplio y coral, ha despertado, y esa es la peor noticia de sus rivales, y volvemos después de muchos años de espera, a ser ese “Totsunitsfemforça” que reza el himno y habíamos desatendido entre desórdenes y exilios.

Hay dos finales de temporada: o lo ganamos todo como yo creo, y viviremos “Tres metros sobre el Cielo” (aconsejable película de Mario Casas y María Valverde) o deberemos ser pacientes, ya saben, y como hizo Warren Beatty en “El cielo puede esperar”, aguardar con una sonrisa a que llegue nuestro momentazo definitivo… Que llegará.