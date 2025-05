Vuelta ciclista a España 2025 femenina, en directo: última hora de la primera etapa en Barcelona

OPINIÓN | Un sueño para ilusionarse en grande, por Mireia Benito, ciclista del equipo AG Soudal

Ni corriendo la Copa Catalana había pasado tan cerca de casa. Por eso, esta edición de la Vuelta a España femenina me hace tantísima ilusión. Competir en una de las tres vueltas más importantes del calendario mundial, en las mismas carreteras donde crecí y me entrené, es algo totalmente inédito para mí. Esas mismas cuestas donde tantas veces hice series imaginando finales de etapa, ahora serán reales. Pero no solo para mí: las mejores ciclistas del mundo rodarán por la tierra donde empezó mi sueño.

Pero quizá lo más emocionante de todo es pensar en las niñas que verán pasar esta carrera. Niñas que, hace no tanto, habrían crecido con la única expectativa de cuidar del hogar. Hoy, esas niñas pueden soñar con ser ciclistas, científicas, artistas, líderes. Ver a mujeres luchando por una victoria en las mismas carreteras donde ellas van en bici al cole puede marcar una diferencia. Porque sólo se sueña con lo que se conoce, y esta Vuelta es una ventana abierta para imaginar en grande.

Lea aquí la opinión de Mireia Benito, ciclista que participará en la Vuelta femenina.