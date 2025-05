El Girona afronta otra cita clave con el Mallorca para salvarse

El Girona se reencuentra con la hinchada de Montilivi después del "golpe duro" de Leganés, cuando el equipo habría podido sentenciar la salvación y, en cambio, en el último minuto encajó el gol del empate que le condena a seguir luchando y sufriendo. A estar pendientes de los demás resultados para respirar con mayor o menor desahogo pese a que Míchel Sánchez entiende que el equipo no ha de mirar a los demás, sino a sí mismo.

Y mirándose a sí mismo, el clima anda enrarecido, denso en preocupación. El 1-1 de Leganés desató la lógica crisis al completarse la décima jornada sin ganar. La urgencia continúa creciendo, y la necesidad ya no es tanto de cualidades futbolísticas sino de virtudes competitivas: "agresividad, energía y mentalidad".

Los rivales suman

Pero si el Girona mira a los demás, a los más próximos, los resultados ajenos le conminan con más énfasis a vencer al Mallorca. Sevilla y Leganés sumaron un punto en el duelo del Sánchez Pizjuán (2-2) y el Alavés añadió uno al aguantar al Atlético en Mendizorroza el sábado. Sólo se quedó a cero el Las Palmas, que perdió en casa con el Valencia (2-3), y el Valladolid, que no cuenta por haber descendido matemáticamente.

Míchel Sánchez, preocupado, durante el Girona-Alavés. / DAVID BORRAT / EFE

La ansiedad de los 42 puntos

"Si algún jugador no está preparado o piensa que los demás no son buenos que lo diga y estará fuera del equipo. Ahora no necesito jugadores con ego. El ego es malo, hace daño, porque mira al futuro y al pasado, nunca al presente. Y necesito gente que esté en el presente", subrayó Míchel del efecto que ha provocado el partido de Leganés. "Un golpe duro" que da por "superado". Aseguró que la plantilla está preparada para obtener ante el Mallorca "una victoria importantísima" que no logra desde el 3 de febrero, cuando batió al Las Palmas en casa (2-1).

"Con 42 puntos estás en Primera en el 95% de los casos. Tenemos que llegar a 42 puntos y ya está. No sé quién estará abajo, pero nosotros no", dijo el sábado. Míchel seguirá apoyándose en veteranos como David López, Portu y Stuani, que cambiaron la cara del equipo en Leganés, aunque no se consumara, por segundos, la victoria soñada.