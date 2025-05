El fútbol devuelve la sonrisa a Paiporta seis meses después de la dana

"Es para hacer una serie de Netflix", sonríe Juanjo Casañ (Valencia, 1963), el presidente del Paiporta Club de Fútbol. Justo seis meses después de la dana que asoló la ciudad de Paiporta, epicentro de la catástrofe, el primer equipo se ha coronado campeón del Grupo 2 de Primera Federación Valenciana y ha ascendido a la máxima categoría del fútbol territorial. "Ha sido una sonrisa en medio de todas las lágrimas que se han vertido. Esto es muy duro. Lo hemos pasado muy mal y lo seguimos pasando mal porque esto no ha terminado. Pero esto ayuda mucho. El fútbol ha servido como válvula de escape", dice el presidente de uno de los cinco clubes de fútbol más antiguos de la Comunidad Valenciana.

Aún se despierta por las noches. Aún no vive en su casa porque quedó muy afectada por la humedad. También perdieron los coches. Habla con crudeza. "Cada vez que ves o oyes algo de la dana lo revives y vuelve la tristeza. Costará mucho tiempo olvidarlo porque quieras o no ves cómo están las cosas y tú sabes cómo estaban. Hay que hacerse a la idea de que esto ya no volverá a ser lo que fue. Hay mucha gente que ha tirado la toalla. Gente que ya no piensa arreglar su casa porque está demasiado destrozada. Gente que ya no va a volver por lo mal que lo pasó, porque ya no quiere estar aquí. Negocios que no han abierto y no abrirán", afirma.

El equipo de fútbol de Paiporta / Cedida

El día de la dana salió del trabajo a media tarde e intentó llegar andando a su casa, en Picaña, buscando sitios para regatear el agua. Sufría por su mujer y sus hijas. No sabía nada de ellas ni qué estaba pasando, pero algo malo sucedía: el agua ya había inundado las calles. "Me llegaba el agua hasta el pecho. Seguía a una persona, pero veía que se iba metiendo y que ya le llegaba el agua al cuello. Vi que era una locura. Estaba todo oscuro porque no había ni una luz. No sabía donde pisaba y me daban cosas en las piernas. Era la boca del lobo. Iba con el móvil entre los dientes, porque necesitaba los brazos para mantener el equilibrio. La gente me gritaba para que no pasara. Era de película. Vi que me estaba jugando la vida y giré para atrás. Sé que fue una locura, ¿pero tú qué habrías hecho?". Se había quedado sin batería. Alguien le dejó llamar a su hermano y pudo dormir en su casa. Llegó de madrugada y pusieron la tele. "Yo no había visto nada ni sabía nada. Vi el panorama y aún me quedé peor". Llegó a su casa a la mañana siguiente, caminando desde Valencia por la autovía.

El amigo fallecido

También vive en Picaña el tercer capitán del equipo: Lucas Ávila (Mar del Plata, Argentina, 1994), valenciano desde niño. Nada más proclamarse campeones pensó en Jose, uno de sus mejores amigos. Falleció por la Dana. Les avisaron de que no sabían nada de él y salieron para intentar encontrarle. Cuando llegaron al sitio donde se le había visto por última vez su cuerpo estaba en el suelo, cubierto. "Esa imagen me partió el alma. Sin ganas de nada. Destrozado", admite con pesar.

Durante los tres primeros días tampoco supieron nada de Kevin, compañero del equipo. No contestaba por el grupo. "La desesperación de no saber nada de tu gente te va desesperando y comiendo por dentro poco a poco", asiente. "Temías lo peor porque cada vez que preguntabas por alguien llegaban malas noticias. Fueron días de muchísima angustia e incertidumbre", explica Mari Carmen Sanchis (Torrent, 1982), la jefa de prensa y la delegada. Hablan del miedo de esos días. También de la rabia de saber que no se actuó como se debía.

El fútbol como terapia

Los jugadores se movilizaron para retirar coches y barro, repartir comida y agua y ayudar a quien lo necesitara, en medio de lo que según Ávila fue "una película de terror". "Intentas no recordarlo, pero sigues viviendo eso porque quedan los recuerdos. Ves el barro o te viene ese olor a humedad y recuerdas la desgracia que pasó. Es imposible olvidarlo porque aún hay mucho dolor. Sigue estando ahí", reconoce. Entre tanto dolor no quería seguir jugando al fútbol, porque no le veía sentido a nada y porque creía que era egoísta e injusto con tanta gente sufriendo. Pero al final aceptó. Acertó. El fútbol ha sido terapia: "Ha sido alegría. Olvidarse una hora, dos de todo esto, de lo que se estaba viviendo en el pueblo. Para poder aguantar las demás. Nos despejaba y nos ayudaba a no ver o pensar en lo que estaba pasando".

Se perdieron tantos coches que los jugadores se organizaban a diario para poder ir a entrenar. Han jugado en el exilio porque El Palleter quedó devastado, convertido en una piscina de agua y lodo con mesas y sillas e incluso neveras flotando porque cedieron las paredes del colegio de enfrente. Sigue devastado, convertido en un descampado en 'stand by' a la espera de que el ayuntamiento mueva ficha: alguien incluso ha robado ventanas, puertas y grifos. El agua llegó al techo de oficinas y vestuarios y devastó el campo, se llevó una portería que no apareció. El Paiporta se mudó a El Palleter en 1972 porque el campo anterior estaba en un barranco y se inundaba cuando llovía: durante demasiados años se ha construido donde no tocaba.

Sanchis asegura que "era llegar a casa y llorar porque cada uno tenía su historia, su drama, pero ahí no". El fútbol ha sido un espacio de evasión y alegría libre del barro y de las sirenas que empezaban a sonar aún de noche. Habla de imágenes "desgarradoras". "Fue como si cayera una bomba que lo ha destrozado todo. Y luego está el miedo de la gente. Porque cuando caen dos gotas se embarra todo y es recordarlo todo. Es un desastre, es un desastre", recalca. El presente duele.

La historia no tiene un final feliz, pero sí una pequeña alegría que da esperanza.