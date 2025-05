El Betis frustra la fiesta del Espanyol tras una bella batalla

Tenía el Espanyol la salvación en la mano, pero todo se desvaneció en seis minutos, los que transcurrieron desde el gol del empate de Lo Celso (84:09) y la obra de arte de Antony (90:02). Cerca de 30.000 espectadores vivieron en Cornellà una bella batalla que tuvo un desenlace cruel para los locales, que se adelantaron con un gol de Roberto y supieron sobrevivir gracias a las paradas de Joan García. Cuando esos 42 puntos parecían casi en el bolsillo, el Betis remontó y frustró la fiesta perica.

No puede decirse que el triunfo andaluz fuera injusto. Se dejó todo el Betis para vencer, pero tuvo tan cerca la victoria el Espanyol que el dolor es inevitable. No caía en casa el equipo de Manolo desde la jornada 11 ante el Sevilla. Otro club andaluz truncó la racha de los blanquiazules, que siguen siete puntos por encima del descenso gracias a los resultados favorables de la jornada. Las Palmas cayó ante el Valencia, mientras Leganés y Alavés solo sumaron un punto.

Isco, reservado

Le tocaba un duro examen al Espanyol en su feudo ante un rival que sumaba siete desplazamientos sin caer. En sus dos últimas salidas había tumbado al Girona y empatado en Montjuïc. A las puertas de la final de la Conference, el Betis exhibió su nivel en Cornellà ante un Espanyol que solo presentó un cambio en el once respecto a su última cita. Pol Lozano entró en lugar de Král en la medular, mientras Pellegrini, consciente del esfuerzo del duelo ante la Fiorentina, reservó a piezas destacadas como Isco, Fornals y Bakambú.

Manolo González, este domingo en el banquillo durante el partido contra el Betis. / AFP7 vía Europa Press

Fiel a su imagen habitual en casa, el Espanyol abrió el choque con la máxima intensidad. Sin ningún complejo ante un rival que brilla en Europa, el cuadro perico se lanzó al ataque. A los 56 segundos ya pudo marcar Expósito en una puesta en escena ilusionante que prolongó Urko con otro tiro en una buena posición.

Pero enfrente estaba un adversario repleto de talento que en cualquier momento podía desperezarse. Ayudó en ello un despiste de Cabrera que facilitó el disparo de Lo Celso. El gol parecía cantado pero entre Joan García y el palo frenaron al argentino. El mejor portero de la Liga abría su listado de paradas.

Joan García, tras una de sus múltiples intervenciones. / Andreu Dalmau / EFE

Acoso y derribo

Tenía buena pinta el partido entre dos equipos animados y felices en un 2025 que les ha deparado muchas más alegrías que penurias. Puado se atrevió incluso desde el mediocampo, pero su lanzamiento se marchó fuera al cuarto de hora de juego. La gloria volvió a recaer sobre Roberto, que aprovechó un pase de Lozano para abrir el marcador con su sexto tanto en la Liga. ¡Qué fichaje el del delantero cordobés! Su llegada en enero, cedido por el Sporting de Braga, ha sido una de las claves en la ascensión del cuadro catalán.

Roberto festeja el tanto tras adelantar al Espanyol contra el Betis. / Andreu Dalmau / EFE

La segunda parte fue un acoso y derribo de un Betis que topó una y otra vez con Joan García. Antony, Altimira, Abde… Ni con Isco ya sobre el césped parecía posible batir al meta de Sallent. El poste también repelió un tiro de Sabaly y Puado acarició el segundo en plena fiesta de los pericos.

"Hasta que la salvación no sea matemática no respiraremos tranquilos, pero el margen que tenemos nos permite mirar abajo y no volvernos locos" Manolo González — Entrenador del Espanyol

Todo se vino abajo en un cruel desenlace. Lo Celso puso las tablas con el exterior y Král acarició el segundo para los pericos antes de la debacle final firmada por Antony con una preciosa parábola imposible para el meta perico. "Es una pena, teníamos el partido muy de cara. Acabamos más hundidos de lo que nos habría gustado. Nos vamos jodidos", apuntó Joan García. "Hasta que la salvación no sea matemática no respiraremos tranquilos, pero el margen que tenemos nos permite mirar abajo y no volvernos locos", concluyó Manolo.