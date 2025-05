Ter Stegen, el regreso agridulce del capitán

223 días después, volvió a colocarse el brazalete de capitán en el brazo izquierdo. Salió el primero en la fila hacia el césped e intercambió los banderines. Se puso de nuevo bajo palos, volviendo a vivir el fútbol en vertical. Marc André ter Stegen llevaba muchos meses esperando este momento y eso nunca es fácil. Las prisas, la ansiedad, pueden hacer de los días años. Y más cuando eres el capitán y en una temporada como la que está viviendo el Barça de Hansi Flick. Volver es siempre una buena noticia, aunque sea encajando un tanto en una de tus primeras acciones sobre el césped.

El 22 de septiembre de 2024 fue la última vez que Ter Stegen se vistió de corto y saltó al césped. Fue en el Estadio de la Cerámica donde su rodilla derecha se rompió en una mala caída. Pasó por quirófano, donde fue intervenido del tendón rotuliano, y ese mismo día empezaba la cuenta atrás. No quería ponerse plazos, pero sabía que el tiempo apremiaba. El Barça no tenía un relevo claro ni firme y tuvo que repescar a Wojciech Szczesny de las playas de Marbella.

Marc-Andre Ter Stegen seguido por sus compañeros en la salida al Estadio José Zorrilla / CESAR MANSO / AFP

Contra el Valladolid, Ter Stegen volvió a ser el portero titular del Barça. Seguramente no era el regreso que Ter Stegen hubiera querido. Seguro que no era este el que pensaba y visualizaba durante los meses donde estuvo en la enfermería y readaptándose al trabajo de campo. El capitán del Barça se tuvo que marchar cuando era un tótem para el equipo, un pilar fundamental de seguridad para la línea defensiva. Sin embargo, el que volvió a pisar el césped del Estadio Jose Zorrilla aún está lejos de esa versión. Que por más que sea totalmente normal, no deja de ser duro para el guardameta.

Algo inseguro

Contra el Valladolid se le vio poco contundente en algunas de sus paradas. Un poco inseguro en la salida. Con esa décima de pensarse las cosas, de no actuar por instinto. El tanto del Pucela le robó una mueca de Ter Stegen. Se quedó a medio salir, un poco a contrapié, a la altura del primer palo para tapar a Iván Sánchez, escorado en la línea de fondo. El balón le pasó por encima.

El de Mönchengladbach tuvo un par de acciones donde fue protagonista. Atajó balones rasos y que le intentaron sobrevolar con cierto tanteo, con esa timidez de estar en un sitio que no te es habitual. Fue un regreso agridulce por el tanto encajado, pero un buen inicio del regreso. El duelo contra el Valladolid no es el final del camino de ter Stegen, sino el inicio de su vuelta como el guardameta que quiere volver a ser la opción número uno de Hansi Flick.

"Tenía muchísimas ganas de disputar este partido. Mejor siempre con victoria para el equipo. Seguimos en la misma dinámica que era super importante y con ganas para los próximos partidos", confesó el guardameta tras el encuentro. "Cuando vas 1-0 por detrás en el marcador se te complica en cualquier campo. Ellos no tenían nada que perder. Lamento mucho que bajen a segunda porque son un equipo espectacular, pero nosotros siempre a lo nuestro", añadió el portero tras su regreso.