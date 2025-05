Esto es lo que pasa cuando le das el 'joystick' a un adolescente

Sé que lo sabe todo el mundo, pero volveré a contarlo porque el prodigioso Barça-Inter del otro día (prodigioso en todos los sentidos y en todas direcciones, por todos sus protagonistas) me recordó esa escena que, hasta pasado un tiempo, no supimos que se había producido.

Fue el Gamper de 2005. Sí, sé que lo saben. La Juve de Fabio Capello visitaba el Camp Nou. Y, de pronto, Frank Rijkaard hizo jugar a un tal Leo Messi, con 18 años recién cumplidos. “Solo diré que, en medio de tantas estrellas, pues sobre el césped estaban Puyol, Eto'o, Deco, Ronaldinho, Ibrahimovic, Del Piero, Viera, ¿es usted consciente de lo que le digo?, apareció este chico”.

Capello, al que muy pocos, más bien nadie, gana a pillo, listo y sabio futbolístico, habló con Rijkaard en el descanso y le pidió que le cediese un año a “ese chico que tú, tengo entendido, no puedes utilizar al ocupar plaza de extracomunitario”. El técnico holandés no lo dudó ni un segundo: “Imposible, Fabio, estamos haciendo lo imposible para que juegue con nosotros. No lo vamos a soltar”.

Veinte años después, otro técnico italiano, Simone Inzaghi, del Inter, vivió la misma escena, tuvo idéntica sensación y reconoció, como Capello, con esa envidia sana que tienen los caballeros, que acaban de ver “algo que solo sucede cada 50 años, un jugador como Lamine Yamal”. Simone no se atrevió a hablar con Hansi Flick, o sí, ¡vaya usted a saber!, pero sí lanzó el mayor de los elogios: 50 años sin ver algo igual y con 17 años.

Lamine Yamal se despereza antes del último entrenamiento previo al Valladolid-Barça. / Alejandro Garcia / EFE

Sé que estamos en un mundo donde triunfa la exageración, pero yo lo siento, o no, sí es perfectamente posible comparar los inicios de Leo Messi con los de Lamine Yamal. Y, lo siento, o no, pero la ‘Pulga’ sale perdiendo. Otra cosa es que, pasados unos meses, años o temporadas, los que escribimos esto quedemos, de nuevo, en ridículo, retratados. Cuantas veces hemos anunciado al nuevo Maradona, al nuevo Rafa Nadal, al nuevo Pau Gasol, al nuevo Fernando Alonso, al nuevo Marc Márquez… Pero si un tipo como Inzaghi hace 50 años que no ve algo igual, muy desencaminados no estamos.

Y, sí, cierto, Lamine Yamal no tiene nada que ver con Leo Messi. Lamine Yamal confiesa que no le teme a nada ni a nadie. Eso jamás lo dijo la ‘Pulga’. “El miedo lo dejé en el parque de Mataró”. Y no solo eso: “Mientras gane, nadie me puede decir nada”. ¿Se imagina al silencioso, al mudito, Leo Messi diciendo algo así?

Temiendo el infarto

Lamine Yamal no solo no teme, ni sabe, qué es la presión, sino que él mismo se presiona con sus declaraciones para jugar cada vez más y mejor, para ser decisivo. Mientras gane, boca cerrada. Si tú te atreves, como se atreve Flick, a darle el mando, el ‘joystick’, a Lamine Yamal, asume las consecuencias de esa barbaridad.

Los adolescentes son así de atrevidos. Y como Flick lo que quiere y pretende con este Barça es manejar el juego al borde del vértigo, del infarto, nada mejor que darle el mando de la consola al más enano, al más insensato, al más atrevido, al rubio falso, al teñido, al único que dejó la presión, el miedo, en el parque de Mataró.

Este chico, que aún no tiene carné de conducir pero circula a 350 kilómetros por hora por el césped, sorteando conos y huyendo de los policías rivales, quiere más. Lo quiere todo. Está buscando su sitio en el planeta fútbol y no va a parar hasta conseguirlo.

Cuando ves lo que hace Lamine Yamal, piensas que el chaval ha jugado ese partido mil veces. Lo que Capello adivinó en Messi en aquella noche de Gamper, lo descubrió el planeta fútbol el primer día que Lamine Yamal apareció en el Camp Nou. Aquel día, las cartas de fútbol se volvieron a repartir. Y ¡qué casualidad!, el Barça empezó a jugar con un comodín.

Hay partido

Cuando acabó el Barça-Inter, millones de aficionados hubiesen pagado millones de euros porque el Inter-Barça, del próximo martes, arrancase, se jugase, esa misma noche. Fue tal el espectáculo, el vértigo, la entrega, las ganas, la velocidad, la disposición, el deseo, la intención, el fútbol, sobre todo el fútbol, la borrachera de juego ofensivo, la predisposición a agradar, que todo el mundo ansiaba que aquello no acabase nunca y que, si podía ser, empezasen a jugar el partido de vuelta.

Lo que hizo el Barça, lo que hizo Lamine Yamal, la igualada que parió el Barça fue tan bestia, que ni encajando tres goles (en casa) perdió. El Inter regresó a Milan sabiendo que el martes puede ser eliminado de la Champions ¡vaya si lo sabe! Inzaghi, como hace 20 años Capello, no pudo resistirse a verbalizar su miedo: jamás había visto nada igual. Y, repito, Simone ha visto las cosas más grandes, inmensas, del fútbol.

Lamine Yamal trata de escabullirse del túnel de collejas sin conseguirlo. / Valentí Enrich / SPO

Cuando le das el mando de la consola a un adolescente debes estar preparado para todo, incluso a que se enfade cuando, al final, le quitas el mando y le regalas una camiseta por su partido 100. Ese chico quería el cuarto, el quinto y el sexto gol, no una camiseta conmemorativa de tan pequeño cumpleaños.

Lamine Yamal lo que quiere son los más grandes trofeos del fútbol mundial para llevárselos a sus colegas de la plaza de Mataró, los guardianes de sus miedos, para demostrarles que ha cumplido la promesa que les hizo: pondré al barrio de Rocafonda en el mapa mundial.