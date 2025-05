Un sueño para ilusionarse en grande, por Mireia Benito

Mireia Benito, en 2024, en el podio de la Vuelta. / UNIPUBLIC

Ni corriendo la Copa Catalana había pasado tan cerca de casa. Por eso, esta edición de la Vuelta a España femenina me hace tantísima ilusión. Competir en una de las tres vueltas más importantes del calendario mundial, en las mismas carreteras donde crecí y me entrené, es algo totalmente inédito para mí. Esas mismas cuestas donde tantas veces hice series imaginando finales de etapa, ahora serán reales. Pero no solo para mí: las mejores ciclistas del mundo rodarán por la tierra donde empezó mi sueño.

Catalunya tiene algo especial. Su combinación de paisaje, clima y cultura la convierte en un destino ideal para el deporte de alto nivel. Sin embargo, ha hecho falta que vinieran de fuera a descubrirnos como paraíso deportivo para que empezáramos a valorarnos. Poco a poco, hemos ido sustituyendo el turismo de fiesta y excesos por el del deporte consciente: cambiamos la cerveza de madrugada por la kombucha al mediodía; el miedo a salir de noche, por la emoción de aplaudir desde el balcón a deportistas que inspiran.

Más allá de lo físico

Este cambio no es menor. Nos está transformando como sociedad. Cada vez son más las personas que se animan a moverse, a cuidar de su cuerpo, a vivir de forma más activa. Y más allá de lo físico, el ciclismo —como otros deportes— nos conecta con valores de esfuerzo, constancia, respeto y comunidad.

Pero quizá lo más emocionante de todo es pensar en las niñas que verán pasar esta carrera. Niñas que, hace no tanto, habrían crecido con la única expectativa de cuidar del hogar. Hoy, esas niñas pueden soñar con ser ciclistas, científicas, artistas, líderes. Ver a mujeres luchando por una victoria en las mismas carreteras donde ellas van en bici al cole puede marcar una diferencia. Porque sólo se sueña con lo que se conoce, y esta Vuelta es una ventana abierta para imaginar en grande.

Más que una competición

Por eso, esta carrera es mucho más que una competición. Es una celebración de todo lo que hemos avanzado y, sobre todo, una promesa de lo que aún podemos construir. Llenemos las carreteras no solo de ánimos, sino también de esperanza. Hagámoslo por nuestras abuelas, que no pudieron; por nuestras madres, que empezaron a abrir camino; y por nuestras hijas, que ahora tienen la posibilidad de recorrerlo entero.

Que la Vuelta Femenina sea una fiesta del deporte... y del futuro que estamos creando juntos.