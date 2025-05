Los Lakers de Doncic y LeBron consuman su primer fiasco devorados por los Timberwolves de Gobert

Aún resuena el eco de las palabras de Nico Harrison, el director ejecutivo de Dallas Mavericks que traspasó a los Lakers a Luka Doncic, "la defensa gana campeonatos", y el equipo angelino ya está eliminado de los playoffs. Señalados por muchos como candidatos a pelear por el anillo tras reunir a Doncic con LeBron James, la realidad es que el conjunto angelino ha mostrado muchas deficiencias estructurales en la plantilla en esta eliminatoria.

Un equipo que no protege su aro

Ni siquiera hizo falta épica para silenciar un Crypto.com Arena en el que Minnesota se mostró insultante más solvente (96-103) que unos Lakers que no opusieron resistencia durante la serie (1-4). Ni el triángulo Doncic-LeBron-Reaves ni la pizarra de JJ Redick encontraron soluciones y los de Los Angeles fueron barridos de la cancha por los chicos de Chris Finch. El partido final sirvió para que Julius Randle se cobrase su particular venganza. El ex de Lakers anotó 23 puntos, los que sumados a los 27 y 24 rebotes del vilipendiando Rudy Gobert sometieron a unos Lakers que tienen serios problemas para proteger su aro y que defienden lastimosamente. No necesitaron los Wolves de otra actuación colosal de Anthony Edwards, que se permitió fallar los once triples que lanzó. 'Ant-Man' ya había hecho su trabajo en los primeros partidos de la eliminatoria, liderando a los suyos en el fuego cruzado y permitiéndose desafiar a Doncic en público. Reto al que el esloveno no ha estado a la altura por problemas físicos y falta de adaptación a un equipo al que llegó hace poco más de un mes.

Pese a que Doncic rozó el triple doble (28 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias), a lo que sumaron los 23 puntos de Hachimura y los 22 de un LeBron crepuscular, la realidad es que Minnesota fue mejor en todo en el partido y en la eliminatoria. Los Wolves han mostrado más profundidad de banquillo, más versatilidad de juego, más recursos ofensivos y, sobre todo, más hambre defensiva. Los de Finch dominaron insultantemente la pintura recogiendo 17 rebotes más en este encuentro final, lo que les valió para sellar su billete a la siguiente ronda y eliminar a unos Lakers que nunca antes habían caído en primera ronda del 'playoff' tras terminar entre los tres primeros de la temporada regular.

Doncic entonó el 'mea culpa' al concluir el encuentro: "No jugué como debería y como equipo no jugamos como podíamos. Pero enhorabuena a Minnesota: jugaron una serie extraordinaria. Honestamente, fueron el mejor equipo". El esloveno es elegible para completar una extensión con los Lakers este verano, pero aseguró que "no he pensado en eso todavía". Aunque para tranquilidad de los aficionados de la franquicia angelina, también advirtió que tiene "muchas ganas de hacer una pretemporada completa con el equipo".

El batacazo cuestiona la validez de este proyecto con un JJ Redick que no supera el registro de su predecesor (Darvin Ham), mantiene la interrogación sobre el futuro de LeBron, que a sus 40 años persigue el sueño de sumar su quinto anillo ("tengo que sentarme a meditarlo"), y prioriza la necesidad de comprar más músculo defensivo y más centímetros para reforzar las posiciones interiores de un equipo que no sabe proteger su aro. Aquí acaba la primera aventura de Doncic vestido de púrpura y oro, haciendo buenas las palabras del hombre que le traspasó de Dallas. Esta vez Luka no tiene defensa...