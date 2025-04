Un punto, por Sergi Mas

El entrenador del Espanyol, Manolo González. / Manuel Bruque / EFE

Familia Perica: nos falta un punto, ¡un puntico y adiós a esta temporada! Una campaña que está siendo una montaña rusa, con final feliz. Seguro.

Miren: lo único que deseo es ganarle al Betis (¿puede ser un 3 a cero?), calmarnos y evitar urgencias para obtener los puntos para salvarnos. Y a partir de ahí, a por todas, contrariamente a lo que nos suele ocurrir que cuando conseguimos el objetivo bajamos los brazos. Esperemos.

Abro un paréntesis porque ha vuelto a hablar Iago Aspas. Y recuerdo la frase que dijo, palabra por palabra, tras el partido en Balaídos ante el Espanyol: “Prefiero jugar contra los grandes que quieren jugar al fútbol, que te vienen a proponer, que jugar contra otro equipo que te va a esperar atrás, que viene a defenderse, a ver si caza una, persiguiendo todo el campo… O sea, yo soy más de la labor de jugar casi contra los grandes que vienen como tú, van a jugar de tú a tú que a venir como un equipo pequeño que viene a cerrarse atrás y cuesta más crearles fútbol“. Me pareció escuchar a Tostao, uno de los ideólogos del Brasil 70. Tela con el niño y su frasecita: “Persiguiendo todo el campo”, como si fuera un crimen.

Esta semana, el genio de la lámpara ha vuelto hablar; lo ha hecho a Manu Carreño a los micrófonos de El Larguero: “Lo que dije fue que prefería jugar contra los de arriba porque vienen a más a jugar de tú a tú, a exponerse, que a un equipo de la zona baja. Yo no llamé equipo pequeño a ninguno, sino que me pronuncié contra ese tipo de planteamientos y equipos que vienen a defenderse. Si alguien lo quiso entender a su manera, que lo entienda. No tengo que retractarme de mis palabras”. En fin. Como siga diciendo mentiras se le caerán más dientes.

Ahora que me he venido arriba os pediré que, desde la grada, no perdamos ni un minuto en cantar consignas que van en contra de los esfuerzos de los futbolistas, que los vemos ¡tres horas! al mes y necesitan de nuestro apoyo. Recordemos el ascenso ante el Oviedo. Cuando nos unimos y remamos a favor, somos imparables.