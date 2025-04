Barcelona - Inter, última hora en directo de las semifinales de la Champions

Descanso

Se llega al intermedio en Montjuïc después de una primera parte espectacular. No hay mejor show en Barcelona ahora mismo que el que son capaces de ofrecer los chicos de Flick. El Inter se ha puesto por delante con dos goles en las dos únicas oportunidades que ha tenido. Y lo que dejaría a cualquier equipo en un estado de conmoción, sirvió de motivación al grupo barcelonista. No se ha apeado de su manual. Al contrario. Ha intensificado la presión, le ha dado un plus de velocidad al esférico y sobre todo ha contado con el amor propio de Lamine Yamal, el rubio de Rocafonda.

En el calentamiento ha dado el susto al retirarse ante de hora. Fermín se ha puesto a calentar. Pero por suerte para el espectáculo, Lamine ha salido como titular. Y qué show ha desplegado. Las mejores ideas han surgido de su banda. Ha hecho aquello que siempre se dice de los líderes, que es cargarse al equipo a la espalda. Ha empatado con una jugada de ingenio y ha mareado a los defensas interistas, que necesitarán una biodramina en el descanso..