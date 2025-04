El Barça sobrevive a su propio apagón

Olvídense, este Barça no tiene nada que ver con el resto del mundo. No tiene nada que ver con el Barça de toda la vida. No tiene nada que ver con el tiki-taka. No tiene nada que ver con el libreto de La Masia. No tiene nada que con la biblia futbolística de Johan Cruyff, ni con la perfección consumada de Pep Guardiola.

Pero es que no tiene nada que ver con todo lo visto y disfrutado, porque ellos mismos no quieren. Porque les da igual cómo juegue el rival y con qué propósito. Ellos, los azulgranas, al mando de un tipo alemán al que le da igual el marcador (y así le va al Barça), que solo pretende, quiere, exige y trabaja para que todo, sobre el césped, sea vertiginoso, único, determinante, total.

Si esto era antes el Cirque du Soleil, cuando todos mirábamos con ojos mimosos el juego del equipo culé, ahora, lo siento, o no, lo que hace este Barça suicida, desenfadado, con muy pocas manías, desabrochado, suelto, loco, es un circo de tres pistas, con gigantes y cabezudos, con elefantes y con leones sueltos por el césped. Esto es Port Aventura y, de vez en cuando, nos subimos al Dragon Khan y que sea lo que Flick quiera.

Lamine Yamal se escapa de Dimarco y Acerbi durante el partido. / Jordi Cotrina

Este Barça, que ha decidido ganar (o hasta perder) sus partidos de la forma más descontrolada que existe, que tiene, pese al despliegue del Sexto de Caballería, a auténticos artistas del balón (de verdad que ya se puede hablar, por favor, de que Lamine Yamal es el nuevo Leo Messi, ya sí, por favor, ya sí), sale al campo sin correa y así le va.

Este Barça trepidante, que viajará el martes a Milán con la necesidad de repetir otra locura como la de hoy en Montjuïc y al que, sin duda, le importará un auténtico bledo, pasar a la final de la Champions en la prórroga o en la tanda de penaltis, sufrió ayer su propio apagón. El Inter, que venía de diez días horribles, le metió tres al Barça y no ganó. Es, sin duda, insólito pero, repito, forma parte de la nueva etiqueta que viste el Barça.

Leganés, Dortmund, Celta, Real Madrid en final de Copa…da igual, repasen los últimos partidos y recuerden a Pep Guardiola: "Abróchense los cinturones que nos lo pasaremos bien”.