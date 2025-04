Lamine Yamal, 17 años y partido 100 con el Barça: "El miedo lo dejé en el parque de Mataró hace tiempo"

Con Lamine Yamal el tiempo vuela. No tiene ni 18 años -los hace el próximo 13 de julio- y cumplirá este miércoles su partido 100 con el Barça, cifra inalcanzable para cualquiera. Incluido Leo Messi.

"No me comparo con nadie y mucho menos con él. Eso lo dejo a vosotros, esa comparativa no tiene sentido. No he hablado con él. Lo admiro porque es el mejor jugador de la historia, pero sigo mi camino", ha dicho, recordando que no siente nada de vértigo porque "el miedo lo dejé en el parque de Mataró".

Nadie había derrumbado todos los récords de precocidad con la naturalidad que lo hace el extremo, símbolo del luminoso Barça de Flick, anclado en la banda derecha donde desarrolla un catálogo infinito de creatividad.

Alcanzará el delantero tan espectacular cifra coincidiendo con la semifinal europea ante el Inter, partido que delimita, y ahora ya de forma definitiva, que el club azulgrana y el equipo han superado el duelo de Leo. Lamine conecta y deslumbra el campo.

Al punto de que al ser preguntado sobre qué jugadores le habían impactado de su propio equipo quiso ser generoso. "Además de los jugadores como Pedri o Raphinha... También me han sorprendido Iñigo y Frenkie de Jong. Son unos grandes profesionales y están a un nivel increíble y no se les valora mucho", ha añadido Lamine, quien ha reconocido que su cambio de look es porque se aburre en casa.

Look nuevo para combatir el aburrimiento

Se tiñó de rubio antes de la final de Copa en Sevilla (3-2) y estrenó brackets en el Bernabéu antes del 0-4. "Lo hago porque me aburro en mi casa, yo creo. Así se me pasa un poco el tiempo más rápido", ha reconocido, indicando que se muestra tal y como es en las redes sociales. "¿Crecido? Mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen, sí", ha precisado.

Lamine Yamal, durante el entrenamiento en la ciudad deportiva Joan Gamper. / Alejandro García / EFE

"No tengo miedo, tengo la motivación de cualquier jugador. El miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo", ha dicho el joven jugador que se encuentra en un excelente momento de forma, como demostró con sus dos asistencias en la final de Copa contra el Madrid.

Hace dos años de su debut

Hace dos años que debutaba en el primer equipo en el Barça de Xavi, la Liga del 1-0. Jugó apenas nueve minutos. Tenía entonces 15 años, nueve meses y 16 días. Y justo este martes, en la vigilia de la semifinal europea, comparecía por vez primera en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Sant Joan Despí. "No es presión para mí. Hay pocos jugadores que a mi edad hayan jugado tantos partidos y con este nivel con esta edad", ha reconocido Lamine Yamal.

Ha intervenido en 38 goles esta temporada rubricando 14 tantos y 24 asistencias, lo que prueba que su evolución es increíble desde que empezó de la mano de Xavi. Hace un año, había disputado 50 partidos, consiguiendo siete goles, justo la mitad que ahora, y regalando nueve asistencias, casi el triple menos que en este curso. O sea, había intervenido en 16 tantos.

Progresión sin límites

A su progresión no se le adivinan límites. No es mayor de edad y ya ha ganado la Eurocopa con la selección española, además de la Supercopa y la Copa del Rey con el Barça. "Vine aquí con el apagón a la ciudad deportiva, no sabía que hacer. Estábamos muy nerviosos, pero ahora hay que pensar solo en la semifinal contra el Inter", ha dicho el extremo sobre la difícil jornada de ayer en todo el país.

Tiene un aura especial que le conecta también con las nuevas generaciones que han iniciado su procesión hacia Montjuïc, una montaña inhóspita en sus inicios. Ahora, en cambio, se llena de fieles cada vez que juega el Barça de Flick, O la pandilla de Lamine.

Al ser preguntado sobre si se estaba viviendo su época quiso ser rotundo: "¿La época de Lamine? No, mejor la época del Barça porque eso será bueno para el club y para mí", ha respondido en tono humilde, alejándose de asumir cualquier responsabilidad única.

"El fútbol no tiene edad. Si estás preparado, estás preparado. No nos afecta para nada a los jóvenes. La edad es solo un número", ha dicho Lamine Yamal, quien ha explicado que "Barella y Lautaro" son los jugadores que más admira del Inter. "Es el que mejor sale al contragolpe de Europa, es un equipo que me gusta ver", ha añadido.