Inzaghi, técnico del Inter: "Debemos ser muy bravos ante el Barça, probablemente el mejor equipo del mundo"

"Han sido cuatro años en los que estos chicos han hecho algo extraordinario y la última semana no borra el trabajo hecho". Simone Inzaghi, el técnico del Inter, intenta recuperar la autoestima de sus futbolistas tras una semana en la que han perdido el liderato de la Liga ante el Nápoles (está a tres puntos), la semifinal de la Copa con el Milán y se han despedido del sueño del triplete. Tres derrotas consecutivas han condenado al conjunto italiano, que se asoma a Montjuïc dispuesto a reconstruirse en la ida de la semifinal de la Champions.

"Tenemos mucho respeto, pero ningún miedo al Barça", ha declarado Inzaghi, quien ha indicado que "debemos ser muy bravos ante el mejor equipo probablemente del mundo, el que más goles marca y al que Flick le ha dado una gran organización".

La duda de Marcus Thuram

No ha querido el técnico del Inter confirmar si podrá contar en Montjuïc con Marcus Thuram, quien no juega desde el duelo europeo en San Siro contra el Bayern Múnich. Sin él, el equipo italiano no ha marcado ni un solo gol en los últimos 270 minutos. "Veremos mañana, tenemos que esperar, lo evaluaremos y hablaré con el jugador", se ha limitado a decir el entrenador italiano.

"El Barça tiene muchos jugadores que han crecido en la cantera. Tiene unos números increíbles, ha marcado más de 150 goles, ha ganado dos títulos. Pero estamos ilusionados ante el equipo más fuerte del mundo", ha reiterado Inzaghi, quien ha felicitado, y hasta en un par de ocasiones, al club azulgrana por su excelente trabajo en La Masia, simbolizado en la figura de Lamine Yamal.

Simone Inzaghi, el técnico del Inter, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Montjuïc, previa a su duelo con el Barça. / Afp / Josep Lago

“Hay que felicitar al Barça por su trabajo con la cantera. Es un talento único en el mundo, hace grandes jugadas y las pone al servicio del equipo”, ha recordado Inzaghi, precisando que el joven extremo “será un jugador especial” en esta semifinal por lo que tendrá un tratamiento especial.

Simone Inzaghi, el técnico del Inter, se lamenta de un error de sus jugadores en San Siro durante el duelo con el Roma. / LAP

Pero quiso luego advertir de que el equipo de Flick va mucho más allá de Lamine Yamal. "El Barcelona es un equipo bien construido y a lo largo del tiempo. Jugamos contra ellos hace dos años y ya entonces se veía que eran un gran equipo con Xavi, que es un gran entrenador", ha recordado.

"Tienen técnica y todo lo necesario para hacer un gran partido. Flick les está dando una gran organización", ha reiterado Inzaghi por segunda vez poniendo el foco en su colega alemán.

De ahí que pida a sus jugadores "lucidez y jugar bien con el balón" para superar la asfixiante presión azulgrana porque considera el partido de ida en Montjuïc "muy importante" para sortear tan delicado momento.

"No estamos acostumbrados a perder. Ha sido duro perder tres partidos seguidos", ha confesado Inzaghi. "El equipo está unido y fuerte, pero tenemos que aprender de los errores. ¿Qué le he dicho a los jugadores? Cabeza alta y con muchas ganas. Ya veremos cómo acaba todo", ha añadido.